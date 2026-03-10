Tko preživi, platit će

Hrvatska besplatno vratila građane s Bliskog istoka, nordijske zemlje letove naplatile - Monitor.hr
Hrvatska besplatno vratila građane s Bliskog istoka, nordijske zemlje letove naplatile

Hrvatska je javnim novcem, oko 850.000 eura, organizirala povratak 845 državljana s Bliskog istoka nakon izraelsko-američkog napada na Iran. Sličan pristup imale su Slovenija, BiH i Srbija, dok su nordijske zemlje građanima uglavnom naplaćivale evakuacijske letove i upućivale ih na komercijalne opcije. Švedska, Finska, Danska i Norveška karte su naplaćivale oko 1000 eura ili više te davale prednost ranjivim skupinama. Rasprava na društvenim mrežama otvorila je pitanje treba li država besplatno spašavati građane koji su putovali u potencijalno rizična područja. Slobodan Mufić za Index


