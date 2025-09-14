Hrvatska obrambena industrija između dronova i dugmadi - Monitor.hr
Danas (19:00)

Metaka ni za praćku, ali zato su tu snovi o raketama

Hrvatska obrambena industrija između dronova i dugmadi

Vojni analitičar Marinko Ogorec u emisiji Studio 4 ocijenio je da ruski dronovi u Poljskoj nisu slučajnost, ali ni ozbiljna prijetnja, dok NATO-ov odgovor smatra pretjeranim. Upozorio je da Hrvatska bez vlastite proizvodnje streljiva ostaje ranjiva. Predsjednik DOK-ING-a Gordan Pešić istaknuo je da europska ulaganja otvaraju prilike za razvoj novih tehnologija, posebno u području dronova i protuzračne obrane. Oba sugovornika upozorila su na gubitak kadra i kapaciteta u domaćoj industriji, dok vojna vježba „Zapad 2025” pokazuje rastuću napetost na istoku. HRT


