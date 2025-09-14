Metaka ni za praćku, ali zato su tu snovi o raketama

Rusi imaju dva sustava hipersoničnog oružja: Avangard i Kinžal, a rade i na novima. Radi se o projektilima koji lete od 6 do 10 puta brže od brzine zvuka. Za sada Zapad nema primjeren odgovor na njih, rekao je Marinko Ogorec, stručnjak sigurnosne politike Veleučilišta Velike Gorice u TV studiju Večernjeg lista. Rakete lete iznimno brzo i visoko, ali ostaju manevarske. Svoju metu uništavaju konvencionalnom bojnom glavom težine do 480 kilograma ili nuklearnom bojnom glavom. Kinžal se lansira iz borbenih aviona poput MiG-a 31 na velikim visinama. Na sigurnoj udaljenosti od zrakoplova pali im se vlastiti raketni motor. Prema ruskim izvorima, oružani sustav ima domet do 2000 kilometara kada se lansira iz MiG-a 31. Ove supersonične rakete sa svojom kombinacijom brzine i manevriranja mogu nadvladati sve trenutačne sustave proturaketne obrane i uvelike smanjiti vrijeme reakcije za napadnutu stranu”, piše u izvješću Minhenske sigurnosne konferencije iz 2019. godine, a prenosi Index. Moskva ne krije zadovoljstvo razvojem ovog raketnog sustava. Prvi put ga je, tvrdi, upotrijebila u subotnjem napadu na veliko skladište oružja u Ivano-Frankivskoj oblasti na zapadu Ukrajine, donosi Index.