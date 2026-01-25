Sam svoj šef, lijep pogled iz ureda, puno putuješ...
Hrvatskoj i EU-u kronično nedostaje profesionalnih vozača kamiona
Hrvatskoj trenutačno nedostaje oko 5.000 profesionalnih vozača kamiona, dok se u Europskoj uniji procjenjuje manjak veći od 240.000 vozača. Zbog niskog interesa mladih, odlaska iskusnih vozača u inozemstvo i neatraktivnih radnih uvjeta, problem pogađa cijelo gospodarstvo jer rastu troškovi prijevoza. Prijevoznici upozoravaju da bi mogli zaposliti znatno više ljudi, a strukovne škole bilježe stagnaciju upisa. Stručnjaci ističu da su nužni bolji uvjeti rada i dugoročna, sustavna strategija. HRT