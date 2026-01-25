Sam svoj šef, lijep pogled iz ureda, puno putuješ...

Tvrtka Nikola za proizvodnju električnih kamiona grcala je u problemima, a sad prodaje prvi komercijalni kamion s gorivnom ćelijom na vodik u SAD-u, s dvostruko većim dometom od modela s baterijom. Zasad te kamione vozači – obožavaju, piše Forbes. Tvrtka Nikola imala je par loših godina. Naporno su radili da poprave reputacijsku štetu i prežive kolaps cijena dionica nakon laži njihovog osnivača (zbog kojih je završio u zatvoru na četiri godine). Bili su prisiljeni povući stotine svojih prvih električnih kamiona kako bi popravili baterije koje su bile u opasnosti od zapaljenja. Stvari su se napokon počele kretati nabolje kada su krajem prošle godine počeli isporučivati velike kamione na vodik. Vozači ga vole jer je daleko tiši od rike kamiona na dizel, a nema ni snažne vibracije ni prljave ispušne plinove. Kamion ima regenerativne kočnice koje hvataju trenje od usporavanja i zaustavljanja, što znači da je čak i glasna buka klasičnih kamiona ovdje nepostojeća. Ima gotovo dvostruki domet u odnosu na kamione na baterije, a punjenje traje oko 20 minuta. Index