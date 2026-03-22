Krave ipak nisu ljubičaste

Hrvatskom zdravstvu nedostaje nutricionista dok pretilost postaje sve veći javnozdravstveni problem
Danas (13:00)

Hrvatskom zdravstvu nedostaje nutricionista dok pretilost postaje sve veći javnozdravstveni problem

U hrvatskom zdravstvenom sustavu radi tek 200 do 300 nutricionista, iako bi ih trebalo deset puta više, upozoravaju stručnjaci. Više od milijun Hrvata ima problem s pretilošću, a posebno zabrinjava podatak da je pretilo svako treće dijete. Nutricionisti imaju važnu ulogu u prevenciji i liječenju debljine kroz edukaciju, pravilnu prehranu i rad u zdravstvenim timovima. Stručnjaci ističu da lijekovi za mršavljenje nisu dovoljni bez promjene prehrambenih navika, a problem predstavljaju i procesuirana hrana te loše prehrambene navike djece i obitelji. Nacional


26.06.2025. (23:00)

Četiri jahača

Duhan, alkohol, fosilna goriva i hrana uzrokuju najmanje trećinu smrtnih slučajeva diljem svijeta

U 2021. godini, 19 milijuna od ukupno 56 milijuna smrtnih slučajeva u svijetu bilo je povezano upravo s te četiri industrije. Duhan je na vrhu popisa kao najsmrtonosniji proizvod te je odgovoran za 16% svih smrti u 2021. godini (više od devet milijuna ljudi). Zbog konzumacije alkohola godišnje umire 2,44 milijuna ljudi. To je 4,3% svih smrtnih slučajeva. Prehrambeni rizici uzrokovali su 5,4% svih smrtnih slučajeva u svijetu, odnosno više od tri milijuna ljudi. Najviše smrti povezano je s prehranom bogatom solju i prerađenim mesom, osobito u Europi. Zagađenje zraka fosilnim gorivima uzrokovalo je oko 4,5 milijuna smrti u 2021., što čini između 5 i 8% svih globalnih smrtnih slučajeva. N1

07.06.2015. (15:41)

Zar nije životni stil dovoljna kazna?

Kazne za nezdrav život: U planu novi način plaćanja dopunskog

Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ozbiljno razmišljaju o penalizaciji zdravstvenih osiguranika koji puše ili se pak ne odazivaju na pozive za skrining kroz nacionalne programe prevencije malignih bolesti. Smanjenje stope pušenja, konzumacije alkohola i masne hrane dio je akcijskog plana za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti Ministarstva zadravlja za razdoblje od 2015. do 2020. “Dopunsko osiguranje zasad neće ovisiti o ljudskim navikama, ali to će jednoga dana sigurno biti potrebno.”, istaknuo je ministar zdravlja Siniša Varga. Novi list