Svi smo mi barem jednom meme-ali putina

Tom Burgis, autor knjige “Kleptopia” o međunarodnom pranju novca. Burgis je Putina usporedio s Kumom, navodeći da, kada on od nekog oligarha nešto zatraži, to zapravo nije nikakva molba. “U krajnjoj liniji, oni sve što imaju duguju šefu. I jednim pokretom ruke Putin im može oduzeti sve, što je već i pokazao“, kaže Burgis. “Koliko god se oni čine utjecajni, na kraju su potpuno ovisni o njemu”. Komplicirana mreža fiktivnih kompanija, offshore bankovnih računa i skrivenih transakcija skriva njihovo bogatstvo, a računi su izgubljeni jedni unutar drugih kao ruske lutke… Rusija ima najviše bogatstva skrivenog u offshore poreznim oazama, i u apsolutnim brojkama – skromne procjene kreću se oko 800 milijardi dolara u 2017. – i u postotku državnog BDP-a. U prosjeku, 1 posto svjetskog BDP-a drži se na offshore računima. U Rusiji, bogatstvo na tim računima iznosilo je čak do vrtoglavih 60 posto BDP-a 2015. godine. Stručnjaci navode da negdje četvrtinu ovog zamračenog novca neizravno kontrolira Putin i njegov najuži krug oligarha, kao i da on predstavlja “ozbiljnu prijetnju za nacionalnu sigurnost” SAD-a. Izvješće Roberta Mullera prije nekoliko godina je pokazalo da su ti offshore računi korišteni za miješanje u američke predsjedničke izbore 2016… Zanimljivu priču CNN-a prenosi N1.