Tetovirani, ali artritični

Sve do 1990-ih, jakuze su bile potpuno legalni oblik “bratske organizacije”, a onda su japanske vlasti pokrenule kampanju protiv organiziranog kriminala. Na vrhuncu jakuze su imale oko 200.000 članova – do 2021. broj je pao na samo tridesetak tisuća. Jakuze više nisu mogle skupljati novac, unajmiti hotelsku sobu i stan ili imati telefonsku liniju, zabranili su im otvaranje bankovnih računa, a kako ne mogu ni do kreditne kartice ni do nekretnine, mnogi postaju beskućnici i preživljavaju u automobilima. Oni koji su odbijali trgovati drogom i pozivali se na tradicije pradjedova, više nisu mogli birati. Kodeks časti sveden je na – čisto preživljavanje. U svijetu koji danas živi još samo u starim filmovima, takva bi sudbina bila spriječena časnim harakirijem, ali nove generacije ipak preferiraju iPhone u ruci od čelika u vlastitoj utrobi, makar mobitel bili primorani puniti na akumulator – piše Velimir Grgić. Express…