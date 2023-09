Gašenje inflacije benzinom

“Otvorila sam e-blokade i pronašla predmet na temelju kojeg su me ovršili i cijeli Očevidnik troška, s navedenim iznosom glavnice od 400 eura, troška procesa predmeta od 350 eura te ukupne kamate koje su bile skoro dvaput veće od ukupnog duga i troška, oko 1100 eura”, kaže čitateljica o pravomoćnoj presudi iz 2011. godine, dok je dug iz 2003.. Zašto je prošlo čak 12 godina od presude do naplate te nije li u tom razdoblju trebala nastupiti zastara? U Ministarstvu financija odgovaraju da Fina nije ovlaštena utvrđivati je li nastupila zastara za naplatu ovrhe, već je za to nadležan sud te da ne postoji sustav koji bi raspolagao informacijama o dugovanjima građana i potencijalnim ovrhama. Komentirajući dug period od pravomoćne presude do pljenidbe dužnika, u ministarstvu tvrde da je to zbog poslovne politike vjerovnika: oni raspolažu s pravomoćnim utvrđenim tražbinama onako kako smatraju optimalnim za svoja podmirivanja u cijelosti. Net