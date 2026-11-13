Bolje da svi stanu u isti red za prosvjed
Ima li generacija Z mračniju budućnost od starijih generacija? Podaci otkrivaju da su oba naraštaja u istom problemu
Suočeni s prosvjedima mladih, stručnjaci ističu da se i generacija Z i boomeri u Njemačkoj bore s ozbiljnim društvenim i ekonomskim pritiscima. Sve manji broj radnika financira sve brojnije umirovljenike, čije mirovine često ne pokrivaju osnovne troškove, dok visoke stanarine najteže pogađaju kućanstva s niskim primanjima. Uz nedostatak nastavnika u obrazovanju, klimatske promjene donose češće toplinske valove koji izravno ugrožavaju starije, ali i budućnost mladih. Istraživač Simon Schnetzer zaključuje da se obje generacije nalaze u istom čamcu te bi umjesto međusobnog optuživanja trebale zajedno prosvjedovati i dogovoriti sustavne promjene. DW