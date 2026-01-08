Grad to su ljudi, a ne aplikacije
Gradovi za 25 godina: živjet ćemo gušće, sporije i bliže jedni drugima
Knjiga Vizija grada u budućnosti: Horizont 2050. Tihomira Jukića promišlja grad kao živi sustav odnosa, a ne skup zgrada i tehnologija. Umjesto futurističkih spektakala, fokus je na dugoročnom, odgovornom planiranju koje povezuje prostor, društvo, okoliš i svakodnevni život. Analiziraju se europski primjeri poput Beča, Amsterdama i Pariza, koncept 15-minutnog grada, održiva mobilnost i urbana otpornost. Poruka je jasna: dobar grad nije pametniji zbog tehnologije, nego pravedniji, funkcionalniji i bliži ljudima. Zgradonačelnik