Gradovi za 25 godina: živjet ćemo gušće, sporije i bliže jedni drugima - Monitor.hr
Danas (10:00)

Grad to su ljudi, a ne aplikacije

Gradovi za 25 godina: živjet ćemo gušće, sporije i bliže jedni drugima

Knjiga Vizija grada u budućnosti: Horizont 2050. Tihomira Jukića promišlja grad kao živi sustav odnosa, a ne skup zgrada i tehnologija. Umjesto futurističkih spektakala, fokus je na dugoročnom, odgovornom planiranju koje povezuje prostor, društvo, okoliš i svakodnevni život. Analiziraju se europski primjeri poput Beča, Amsterdama i Pariza, koncept 15-minutnog grada, održiva mobilnost i urbana otpornost. Poruka je jasna: dobar grad nije pametniji zbog tehnologije, nego pravedniji, funkcionalniji i bliži ljudima. Zgradonačelnik


Slične vijesti

17.08.2025. (08:00)

Manje parkirališta, više parkića – i stubište se lakše pere

15-minutni grad: kada kvart postane najbolji upravitelj zgrade

Koncept 15-minutnog grada donosi novu dimenziju upravljanja nekretninama: smanjuje troškove, povećava vrijednost stanova i olakšava život suvlasnicima. Blizina trgovina, škola, liječnika i zelenih površina čini stanare neovisnijima i sretnijima, a kvart konkurentnijim. Iskustva iz Australije i primjeri iz Osijeka i Novog Zagreba pokazuju da ovaj model nije utopija. Za upravitelje to znači suradnju s gradovima i stanarima u oblikovanju okoliša koji „radi posao“ jednako kao i dobro održavano stubište. Zgradonačelnik

01.03.2023. (15:00)

Kad je kvar u glavi, nema tu pomoći

Teoretičari zavjera opet jašu: Britanskom lokalnom političaru prijete – zbog bicikala

How '15-minute cities' turned into an international conspiracy theory | CNN

Duncan Enright nije mogao niti zamisliti da će primati prijetnje smrću zbog plana da smanji gust gradski promet. No, ovom se engleskom lokalnom političaru dogodilo upravo to – našao se na udaru čitave hrpe uvredljivih e-mailova i poruka na društvenim mrežama jer je sudjelovao u probnom filtriranju prometa u gradu Oxfordu. Plan, osmišljen kako bi se smanjila upotreba zagušenih gradskih cesta u najprometnijem dijelu dana, zahtijevao bi od stanara da ishode posebne dozvole, uz koje bi mogli proći kroz posebne filtere na šest ključnih cesta koje bi, pak, nadzirale kamere. U prijetećim porukama tvrdi se da Enright “želi ljudima zabraniti kretanje izvan njihovih četvrti” i optužuju ga da je “dio maligne međunarodne zavjere kako bi se kontroliralo kretanje ljudi u ime klimatske akcije”. Jutarnji