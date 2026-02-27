Nobelovac: AI će skratiti radni tjedan i promijeniti samu ideju posla - Monitor.hr
Danas (13:00)

Više slobodnog vremena, manje izgovora što s njim učiniti

Nobelovac: AI će skratiti radni tjedan i promijeniti samu ideju posla

Nobelovac Giorgio Parisi upozorava da umjetna inteligencija donosi strukturnu promjenu usporedivu s poljoprivrednom revolucijom: produktivnost će rasti, a potreba za punim radnim vremenom padati. Slične vizije iznose Elon Musk i Bill Gates, predviđajući svijet u kojem rad postaje opcionalan, a slobodno vrijeme dominantno. Problem je što društvo i dalje funkcionira kroz plaću i radne sate. Ključ opstanka, tvrde stručnjaci, bit će razvoj znatiželje, financijska sigurnosna mreža i snažne zajednice – jer najveći izazov možda neće biti manjak posla, nego manjak smisla. Flomenhaft Gallery


Slične vijesti

09.05.2025. (12:00)

Filantropi se svađaju – a siromašna djeca kašlju u kutu

Milijarderski rat: Gates protiv Muska (i zdravog razuma)

Bill Gates optužio je Elona Muska da „ubija najsiromašniju djecu“ zbog smanjenja američke razvojne pomoći. Sukob se razbuktao nakon što je Musk podržao rezove u agenciji USAID, što je, prema Gatesu, ugrozilo distribuciju hrane i lijekova. Musk je, pak, Gatesa nazvao licemjerom zbog “shortanja” Teslinih dionica. Gates najavljuje zatvaranje svoje zaklade do 2045. i trošenje gotovo cijelog bogatstva, dok kritičari tvrde da koristi filantropiju za utjecaj i porezne olakšice. Sve to dok kondomi putuju krivim Gazama, a egoi eksplodiraju jače od supernova. Bug

05.04.2025. (19:00)

Otvorili su prozore koje nikad neće zatvoriti

50 godina Microsofta: Za mnoge tvrtke i vlade je postao gotovo nezamjenjiv

Od ožujka 2025. godine Microsoft je treća najvrijednija tvrtka na svijetu, iza proizvođača iPhonea Apple i proizvođača čipova NVIDIA. Ključni trenutak za mlade stručnjake bio je partnerstvo s IBM-om 1980. godine, kojim je Microsoftov MS-DOS postao standardni operativni sustav u PC industriji. Danas to više nije samo softverska kompanija, već je Microsoft globalno tehnološko carstvo prisutno u gotovo svakom sektoru. Microsoftovi alati zasnovani na AI-u, poput Copilota, već obavljaju rutinske zadatke, pišu e-mailove, analiziraju podatke i generiraju kreativne sadržaje. Cilj kompanije je dodatno oblikovati način rada, komunikacije i inovacije. Prema internim podacima Microsofta, najmanje 1,4 milijarde osobnih kompjutora i laptopa širom svijeta koristi Windows. DW

17.07.2024. (18:00)

Kravice, slobodne ste

Maslac od CO2: Nema kravljeg mlijeka, a ima isti okus

Savor, uz potporu Microsoftovog milijardera Billa Gatesa, eksperimentirao je sa stvaranjem alternativa sladoledu, siru i mlijeku bez mliječnih proizvoda koristeći termokemijski proces koji mu omogućuje izgradnju molekula masti, stvarajući lance ugljičnog dioksida, vodika i kisika. Tvrtka je sada najavila novu alternativu maslacu bez životinja. Proces ne ispušta nikakve stakleničke plinove i ne koristi poljoprivredno zemljište i manje od tisućitog dijela vode nego tradicionalna poljoprivreda. I što je najvažnije, jako je dobrog okusa – poput pravog, jer kemijski i jest – tvrdi Gates. tportal

28.03.2024. (15:00)

Nije zlato sve što sja

Bill Gates i drugi traže rješenje u bijelom zlatu: prirodnom vodiku

Svjetska groznica za prirodnim vodikom, nazvanim i bijeli ili zlatni vodik, intenzivira se kako se tranzicija prema čistoj energiji postavlja kao imperativ. Dok se ovo resursno bogatstvo nalazi u podzemnim naslagama, zanimanje za njega raste među istraživačima i investitorima. Unatoč potencijalu, stručnjaci upozoravaju na izazove u eksploataciji, distribuciji i okolišnim utjecajima. Ipak, ulaganja u istraživanje i razvoj nastavljaju se ubrzano, predstavljajući bijeli vodik kao moguće ključno gorivo budućnosti. (tportal)

17.01.2024. (20:00)

Mjesta strahu nema

Bill Gates optimističan glede utjecaja umjetne inteligencije na naše živote

Strelovit razvoj umjetne inteligencije (AI) izazvao je globalni strah od gubitka radnih mjesta, no Bill Gates predviđa da će AI promijeniti naše živote u sljedećih pet godina u pozitivnom smislu te navodi kako je povijest pokazala da sa svakom novom tehnologijom prvo dolazi strah, a zatim nove prilike. Kroz partnerstvo s OpenAI-jem, Microsoft ulaže milijarde dolara u razvoj AI tehnologije. Unatoč pesimizmu Međunarodnog monetarnog fonda, Gates se nada da će AI pridonijeti olakšavanju života, posebice u sektorima poput zdravstva. (Index)

24.05.2023. (17:00)

I njemu su roboti draži izbor od ljudi

Bill Gates: “Tehnologija će radikalno promijeniti ponašanje korisnika. Ubrzo će i Google otići u povijest”

Borbi protiv koronavirusa pridružio se i Andrija, digitalni asistent za sve hrvatske građane

Suosnivač Microsofta, Bill Gates, uvjeren je da će se u području umjetne inteligencije u budućnosti kreirati osobni digitalni agent koji će moći obavljati određene zadatke umjesto ljudi. “Tehnologija će radikalno promijeniti ponašanje korisnika. Tko god dobije takvog osobnog agenta, to će biti velika stvar, više nikad nećete otići na stranicu za pretraživanje (npr. Google), više nikad nećete otići na Amazon”, rekao je Gates. “Budući pomoćnik iz sfere umjetne inteligencije, koji tek treba biti razvijen, moći će razumjeti potrebe i navike osobe te joj pomoći da pročita stvari koje inače nema vremena čitati”, izjavio je Gates na događaju Goldman Sachsa i SV Angela u San Franciscu, gdje se raspravljalo o umjetnoj inteligenciji. Jutarnji

22.05.2023. (16:00)

Sve zbog jedne žene... Ili dvije? Tri?

Seksualni predator Jeffrey Epstein navodno je ucjenjivao Billa Gatesa

Epstein 'threatened to reveal' Bill Gates's alleged affair with Russian bridge player

Prema novom izvješću Wall Street Journala (WSJ), Jeffrey Epstein, osuđen za seksualno napastovanje i trgovanje maloljetnicama u seksualne svrhe, prijetio je multimilijarderu Billu Gatesu te ga pokušao ucijeniti razotkrivanjem njegove veze s ruskom igračicom bridža Milom Antonovom. Kako navode izvori WSJ-a, a prenosi Guardian, Epstein je prijetio Gatesu da će mu naplatiti školarinu koju je platio Antonovoj za studij kodiranja. Navodno je prijetnju poslao mailom 2017., nakon što nije uspio uvjeriti Gatesa da se pridruži njegovu humanitarnom fondu u nastajanju, vrijednom više milijardi dolara. Tportal

 

26.03.2023. (18:00)

Najavljena integracija AI-ja u Office paket

Bill Gates: Umjetna inteligencija će transformirati poljoprivredu, zdravstvo i obrazovni sustav

Bill Gates says age of artificial intelligence has begun, lists risks, potential - Hindustan Times

U tekstu Doba umjetne inteligencije je počelo Gates je iznio svoja stajališta o budućnosti umjetne inteligencije. Njegovo pismo izašlo je na isti dan kada i Googlov chatbot Bard koji se pridružuje Microsoftovom Bingu u utrci za najbolji AI alat, te svega tjedan dana nakon što je OpenAI najavio dugo očekivanu evoluciju svog chatbota, odnosno GPT-4. Milijarder je u pismu ipak potvrdio zabrinutost oko umjetne inteligencije, uključujući rizik da će je ljudi zloupotrijebiti, kao i mogućnost superinteligentne ili ‘jake‘ umjetne inteligencije koja bi mogla ‘uspostaviti vlastite ciljeve‘ kako se tehnologija umjetne inteligencije s vremenom bude poboljšavala. Lider

24.03.2023. (11:00)

To boldly go where no man has gone before

Bill Gates o razvoju umjetne inteligencije

U objavi, koja se bavi razvojem na području umjetne inteligencije, napisao je kako je AI jedna od ogromnih revolucija, kakve se rijetko viđaju. U svojem je životu Gates, kaže, svjedočio ogromnom skoku u napretku računalstva kada su se pojavila grafička sučelja, što je omogućilo Windowsima status koji uživaju danas. Prema Gatesu, razvoj umjetne inteligencije donijet će fundamentalnu promjenu, kakvu je donio razvoj mikroprocesora, osobnog računala, mobitela ili Interneta. Promijenit će način kako radimo, učimo, putujemo, dobivamo zdravstvene usluge i komuniciramo jedni s drugima. Kako su mu misli većinom usmjerene ka dobrotvornom radu, razmišljao je i o tome kako AI iskoristiti u te svrhe. Bug