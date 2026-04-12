Nemamo kristalnu kuglu, ali...
Što nas čeka do kraja desetljeća: Kvantni skokovi, robotske ruke i Mjesec kao nova vikend-destinacija
Web stranica FutureTimeline predviđa budućnost temeljeći svoje projekcije na aktualnim znanstvenim istraživanjima, tehnološkim trendovima i društvenim promjenama. Razdoblje od 2020. do 2029. godine prikazano je kao era svemirskih rekorda (misije na Mars, baze na Mjesecu), revolucije u medicini (mRNA cjepiva protiv raka, genske terapije) i digitalne dominacije (GPT-4, kvantna računala od milijun kubita). I dok nas 2026. čeka Grand Theft Auto VI i završetak Sagrade Famílije, do kraja desetljeća suočit ćemo se s nestankom Titanica, koji će se raspasti na dnu oceana, i prvim slučajevima ponovnog oživljavanja izumrlih životinja.