Umirovljenici iz "najstarijeg zanimanja" na ugodnijim klupama
Ima li života nakon Sabora? Ovi su bivši političari fotelje zamijenili drugim poslovima
N1 donosi pregled poznatih hrvatskih političara (J. Kosor, M. Holy, G. Fižulić, B. Kovačević, I. Pašalić, Ž. Antunović i T. Tadić) koji su nakon uspješnih karijera trajno napustili aktivnu politiku, ali ne i javni prostor. Dok su se neki, poput Pašalića, okrenuli biznisu, većina je ostala društveno angažirana kroz medijske analize, izdavaštvo i znanstveni rad. Bivši dužnosnici Željka Antunović i nuklearni fizičar iz redova HSP-a Tonči Tadić ističu kako im politika nimalo ne nedostaje; Antunović naglašava da joj “politika nije popila mozak”, dok Tadić zaključuje da se, gledajući unatrag, zapravo pita što mu je uopće bilo.