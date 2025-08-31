Politička prva liga – skupi dresovi, a još skuplje i održavanje

Najplaćeniji političari na svijetu: Singapurski premijer daleko ispred svih ostalih - Monitor.hr
Najplaćeniji političari na svijetu: Singapurski premijer daleko ispred svih ostalih

Premijer Singapura Lawrence Wong uvjerljivo je najplaćeniji političar na svijetu s 1,46 milijuna eura godišnje, gotovo tri puta više od drugoplasirane švicarske predsjednice Kain Keller-Sutter (519.000 €). Slijedi njemački kancelar Friedrich Merz (359.000 €), dok su u top pet i australski premijer Anthony Albanese te američki predsjednik Donald Trump (po 344.000 €). U vrhu su još i lideri Austrije, Belgije, Kanade, Novog Zelanda i Danske. Hrvatski trojac Milanović, Plenković i Jandroković sada također prelazi 100.000 € godišnje, no svjetski rekorderi ostaju miljama ispred.


Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio da će smanjiti svoju i plaće visokih dužnosnika budući da je rusko gospodarstvo u krizi, i dalje se nalazi u TOP 10 svjetskih političara s najvišim primanjima. No, kako piše Metro, njegova plaća od 795.000 kuna godišnje nije niti jedna desetina plaće Hsiena Loonga, singapurskog dužnosnika koji za 12 mjeseci službe inkasira 10 milijuna kuna. Nakon Looga najviše zarađuje američki predsjednik Barack Obama (2,4 milijuna kuna godišnje), a slijede kanadski premijer Stephan Harper, njemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik JAR-a Jacob Zuma, britanski premijer David Cameron i drugi. Putin se nalazi na desetom mjestu.