Politička prva liga – skupi dresovi, a još skuplje i održavanje
Najplaćeniji političari na svijetu: Singapurski premijer daleko ispred svih ostalih
Premijer Singapura Lawrence Wong uvjerljivo je najplaćeniji političar na svijetu s 1,46 milijuna eura godišnje, gotovo tri puta više od drugoplasirane švicarske predsjednice Kain Keller-Sutter (519.000 €). Slijedi njemački kancelar Friedrich Merz (359.000 €), dok su u top pet i australski premijer Anthony Albanese te američki predsjednik Donald Trump (po 344.000 €). U vrhu su još i lideri Austrije, Belgije, Kanade, Novog Zelanda i Danske. Hrvatski trojac Milanović, Plenković i Jandroković sada također prelazi 100.000 € godišnje, no svjetski rekorderi ostaju miljama ispred. Poslovni