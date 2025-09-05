Premijer Albanije je najviši među političarima, Zelenski i Putin među najnižima - Monitor.hr
Danas (10:00)

Kad se države hvale čiji je veći

Premijer Albanije je najviši među političarima, Zelenski i Putin među najnižima

Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najviši politički čelnik u svijetu je bivši košarkaš i albanski premijer Edi Rama, a visok je 200,66 centimetara. Na vrhu ljestvice je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, za kojeg se procjenjuje da je visok oko 198 centimetara (neki izvori navode i 199 centimetara), a toliko bi trebao biti visok i njemački kancelar Friedrich Merz. Bivši nizozemski premijer i današnji šef NATO-a Mark Rutte je pak visok između 193 i 195 centimetara, ovisno o izvoru. Zelenski i Putin u među najnižima, sa 170 cm visine. tportal


Slične vijesti

Nedjelja (10:00)

Politička prva liga – skupi dresovi, a još skuplje i održavanje

Najplaćeniji političari na svijetu: Singapurski premijer daleko ispred svih ostalih

Premijer Singapura Lawrence Wong uvjerljivo je najplaćeniji političar na svijetu s 1,46 milijuna eura godišnje, gotovo tri puta više od drugoplasirane švicarske predsjednice Kain Keller-Sutter (519.000 €). Slijedi njemački kancelar Friedrich Merz (359.000 €), dok su u top pet i australski premijer Anthony Albanese te američki predsjednik Donald Trump (po 344.000 €). U vrhu su još i lideri Austrije, Belgije, Kanade, Novog Zelanda i Danske. Hrvatski trojac Milanović, Plenković i Jandroković sada također prelazi 100.000 € godišnje, no svjetski rekorderi ostaju miljama ispred. Poslovni

18.07. (16:00)

Na političkoj njivi: kuruze do plafona, pameti ni za čobanac

Pred ljetno raspuštanje Sabora: Istina ostaje bez glasa, a kič oblikuje kolektivnu sliku stvarnosti

Posljednji dani zasjedanja Hrvatskog sabora bili su sve samo ne obični. Na krilima jednog glazbeno-scensko-vjersko-političkog spektakla svjedočili smo snažnoj transformaciji političkog govora – nažalost, ne prema racionalnosti i odgovornosti, već prema nečemu puno opasnijem: prema političkom, emocionalnom i mentalnom kiču. Simboli postaju važniji od sadržaja; pretpostavke važnije od činjenica. Odanost se ne mjeri djelima, nego gestama. Politički kič prelazi granicu nevine sentimentalnosti. On postaje saveznik autoritarnosti. Tlo na kojem raste totalitarna misao. Danas, u kolektivnoj deluziji, pozdrav s jasno fašističkim korijenima ponovno se pokušava prikazati kao pozdrav iz Domovinskog rata. Time se manipulira kolektivnim pamćenjem, a pod krinkom pozdrava legitimira se poguban i tragičan projekt relativizacije, potom rehabilitacije i konačno afirmacije jednog zločinačkog i genocidnog državnog poretka. Draženka Polović za Ideje

12.05. (15:00)

Oni rade duplu smjenu

Vojković: Kako sustav u Hrvatskoj stvara male, svemoćne lokalne šerife

Polovica saborskih zastupnika kandidirala se na ovogodišnjim lokalnim izborima za dužnosti gradonačelnika i zamjenika, bilo za novi mandat ili za preuzimanje vlasti, a troje načelnika već znaju da su pobijedili jer nemaju protukandidata. U Hrvatskoj uredno možete uz posao saborskog zastupnika biti i gradonačelnik, odnosno načelnik, te oba posla obavljati paralelno – i mnogi to koriste. Izuzetak postoji samo za župane i gradonačelnika Zagreba. Reći će da primaju samo jednu plaću, čak i da “štede” lokalni proračun, jer primaju saborsku plaću a ne onu (grado)načelnika, da ne uzimaju naknadu za sjedenje u vijeću ili skupštini, no istina je malo drugačija. U politici nije sve u novcu, jako puno je u utjecaju i oko utjecaja. U cijelom tom paketu funkcija jedna ispašta – obično ona saborska. Mi dobivamo zastupnike kojima temelj rada nije u parlamentu, već negdje sasvim drugdje, a ionako slabašan sabor se pretvara samo u mjesto glasanja petkom. Goran Vojković za Index.

10.04.2024. (16:00)

Košarkaši i zabavljači

Predizborna kampanja na TikToku: Možemo najuspješniji, Ivan Pernar s najviše pratitelja, HDZ gura Plenkovića…

Većina hrvatskih stranaka, ali i dobar dio političara osobno, otvorili su profil na društvenoj mreži TikTok. Detaljan pregled hrvatske TikTok političke scene donosi Netokracija.

HDZ je odlučio na drugačiji način pristupiti TikToku. Glavni dio kampanje ne vode na profilu stranke, već su odlučili predsjedniku HDZ-a i trenutnom premijeru Andreju Plenkoviću otvoriti osobni profil. HDZ je kroz profil Andreja Plenkovića odlučio uložiti značajnije napore u ovu društvenu mrežu što primarno možemo vidjeti po produkcijskoj kvaliteti.

Stranka Možemo uvjerljivo se najbolje snašla na TikToku jer na ovu društvenu mrežu nisu došli “kampanjski” kao brojne druge stranke. Ono po čemu se njihovi TikTokovi dodatno ističu je montaža koja podsjeća na Mr. Beasta.

SDP je odlučio svoju TikTok strategiju dobrim dijelom temeljiti na ad hominemu ili, drugim riječima, napadati vladajuću stranku s posebnim naglaskom na premijera i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Ono što dodatno ističe SDP je korištenje generativne umjetne inteligencije.

Stranka Ivana Pernara (SIP) broji preko 135.000 pratitelja i 4,2 milijuna lajkova. Vidljivost mu povćavaju influenceri kao što su Leo Alagić, Branko Buzov, Josip Žučko, Leonardo Lamon i Kristijan Marković koji zajedno imaju skoro milijun pratitelja na ovoj platformi.

20.01.2024. (11:00)

A ne da se nećka ne bi li se saznalo kako umjesto cure ima dečka

Litvan: Političari ne bi smjeli skrivati detalje iz privatnog života

Svaki birač mora znati komu će dati svoj glas – osobno ili putem stranke. Uostalom, upravo se političari poigravaju svojom privatnošću – od paradiranja u javnosti s obnaženim fotografijama u teretani isklesanog torza do pojavljivanja na izborima zajedno sa suprugama i ‘toplih ljudskih priča‘ iz obiteljskog života. Hrvatska ne treba ćudorednu policiju i ‘moralne kartice‘, ali političari i javni dužnosnici koji skrivaju detalje iz biografije – pa i seksualnu orijentaciju – dolaze u opasnost da nakon otkrivanja tajne izgube povjerenje birača. Za birača nisu relevantne samo informacije o svjetonazoru kandidata koji traži glas na izborima te koliko je stručan i sposoban za poziciju za koju se natječe. Zanima ga i je li njegov kandidat inkasirao vrtoglavih dva milijuna eura dividende, kakvo mu je zdravstveno stanje i pati li od nekih bolesti koje bi mogle utjecati na to da ne odradi cijeli mandat ili na njegove prosudbe, tuče li ženu i djecu… Goran Litvan za Lider.

06.12.2023. (00:00)

Uzdaj se u se i u svoje kljuse

Istraživanje: Nikad niže povjerenje građana prema državi, medijima i politici

Ovo najpesimističnije izdanje Nultog kvadranta ukazuje na najveći komunikacijski jaz do sada – između onog što poslovne i političke elite rade i onog što građani od njih očekuju. Drugim riječima, u većini ovogodišnjih poslovnih i političkih odluka nedostajalo je hrabrosti i znanja za dubinske promjene koje će građani osjetiti u kvaliteti svoje svakodnevnice, još više u kvaliteti komunikacije. Najpesimističniji godišnji indeks optimizma, dodatni pad povjerenja u sve sektore koji čine temelj demokratskog društva te sve veća opća zabrinutost građana zahtijevaju od poslovnih i političkih elita manje kompromisa, a više hrabrih iskoraka i bolju komunikaciju. Rezultati istraživanja nameću tri prioritetna područja koja traže hitno djelovanje: suzbijanje rasta cijena, politiku integracije imigranata koja bi pomirila goruće potrebe tržišta za radnom snagom i kulturni suživot te uspostavljanje podrške za mentalno zdravlja djece i mladih – kaže izvršna direktorica Val grupe, agencije koja je provodila ovo istraživanje u suradnji s Ipsos pulsom, za Lider.

08.11.2023. (08:00)

Od Pernara do Bulja: nisu neki govornici, ali su zato fokusirani na performanse, objavljen popis najupornijih performera među političarima

21.10.2023. (22:00)

Otkrijte nam nešto što ne znamo

Analiza: Naši političari odbacuju odgovornost i kad se nađu u aferama, ostavke padaju samo u slučaju velikog pritiska

Zaključak je to velike anlize Fakulteta političkih znanosti. Analizirali su 471 izjavu 35 političara i dužnosnika koji su imali aferu od 2010. do 2021. i rezultate objavili u znanstvenom časopisu Medijska istraživanja. Uočili su da se afersko komuniciranje političara odvija u tri faze: u prvoj oni pod svaku cijenu poriču postojanje afere i svoju odgovornost u njoj, u drugoj uglavnom prebacuju krivnju, najviše na medije, a u trećoj fazi se suočavaju sa strankom i podređuju joj svoje interese. U toj fazi potvrđuje se kako se komunikacija političara odvija dominantno u skladu s lojalnošću stranci. Najviše analiziranih afera, malo manje od dvije trećine (21 od 35), vezano je za političare iz HDZ-a, slijede članovi SDP-a sa šest afera, pa članovi HNS-a sa četiri afere. I par pojedinaca poput Keruma i Bandića. Oni s aferama najčešće su aktualni ministri, a slijede ih gradonačelnici. N1

12.07.2023. (12:00)

80-te su nove 60-te

Svijet pod vodstvom seniora

Narendra Modi i Joe Biden

Joe Biden je već 2021. prilikom useljenja u Bijelu kuću bio najstariji američki predsjednik svih vremena. Mnogi su ostali bez komentara kada je, sada već 80-godišnji Biden, prije nekoliko tjedana najavio da će se kandidirati i na sljedećim predsjedničkim izborima. No njegovo zdravstveno stanje je prilično transparentno i ukazuje na to da nema tragova nekih ozbiljnijih bolesti. Što se ne bi moglo reći za njegovog glavnog takmaca na svjetskoj sceni kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je upravo napunio 70. I o zdravstvenom stanju Vladimira Putina, koji je također ove godine navršio 70, se uglavnom samo nagađa. Pored SAD-a, Rusije i Kine i na čelu Indije, Brazila i Izraela su političari koji su ušli u osmo desetljeće života. Deutsche Welle

24.06.2022. (20:43)

Političari u prosjeku žive dulje nego ostatak populacije