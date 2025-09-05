Kad se države hvale čiji je veći

Većina hrvatskih stranaka, ali i dobar dio političara osobno, otvorili su profil na društvenoj mreži TikTok. Detaljan pregled hrvatske TikTok političke scene donosi Netokracija.

HDZ je odlučio na drugačiji način pristupiti TikToku. Glavni dio kampanje ne vode na profilu stranke, već su odlučili predsjedniku HDZ-a i trenutnom premijeru Andreju Plenkoviću otvoriti osobni profil. HDZ je kroz profil Andreja Plenkovića odlučio uložiti značajnije napore u ovu društvenu mrežu što primarno možemo vidjeti po produkcijskoj kvaliteti.

Stranka Možemo uvjerljivo se najbolje snašla na TikToku jer na ovu društvenu mrežu nisu došli “kampanjski” kao brojne druge stranke. Ono po čemu se njihovi TikTokovi dodatno ističu je montaža koja podsjeća na Mr. Beasta.

SDP je odlučio svoju TikTok strategiju dobrim dijelom temeljiti na ad hominemu ili, drugim riječima, napadati vladajuću stranku s posebnim naglaskom na premijera i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Ono što dodatno ističe SDP je korištenje generativne umjetne inteligencije.

Stranka Ivana Pernara (SIP) broji preko 135.000 pratitelja i 4,2 milijuna lajkova. Vidljivost mu povćavaju influenceri kao što su Leo Alagić, Branko Buzov, Josip Žučko, Leonardo Lamon i Kristijan Marković koji zajedno imaju skoro milijun pratitelja na ovoj platformi.