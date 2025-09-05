Kad se države hvale čiji je veći
Premijer Albanije je najviši među političarima, Zelenski i Putin među najnižima
Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najviši politički čelnik u svijetu je bivši košarkaš i albanski premijer Edi Rama, a visok je 200,66 centimetara. Na vrhu ljestvice je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, za kojeg se procjenjuje da je visok oko 198 centimetara (neki izvori navode i 199 centimetara), a toliko bi trebao biti visok i njemački kancelar Friedrich Merz. Bivši nizozemski premijer i današnji šef NATO-a Mark Rutte je pak visok između 193 i 195 centimetara, ovisno o izvoru. Zelenski i Putin u među najnižima, sa 170 cm visine. tportal