Incel kultura: Značaj crvene pilule iz Matrixa u 'manosferi' - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kako je Neo htio izaći iz simulacije, a završio s Andrewom Tateom na TikToku

Incel kultura: Značaj crvene pilule iz Matrixa u ‘manosferi’

Metafora „crvene pilule“ iz filma Matrix početkom 2000-ih preuzeta je na internet forumima, najprije među „pick-up artistima“, a zatim u manosferi i incel pokretu. Danas je globalni fenomen koji spaja antifeminizam, teorije zavjere i biznis-influensere poput Andrewa Tatea. Algoritmi društvenih mreža pogoduju širenju ovih ideja, a sadržaji se stapaju s desničarskim i religijskim narativima. Iako scena ostaje manjinska, njezini memovi i kodovi ušli su u mainstream, a stručnjaci upozoravaju da više učvršćuje postojeće predrasude nego što stvara nove sljedbenike. Ekonomija straha i frustracije postala je profitabilan biznis. DW


Slične vijesti

03.04. (19:00)

Muževni i jaki, ali samo na internetu

Serija “Adolescencija” – muškost u krizi?

Svaka od četiri epizode je snimljena u jednom kadru; nema rezova. Svaki dječak danas bi mogao biti protagonist Jamie, to je ono što serija želi razjasniti. Nakon škole nije odlazio na skrovita mjesta niti se družio sa sumnjivim društvom. Odlazio bi u svoju sobu, zatvorio vrata i sjedio za računalom do kasno u noć, i upao u mrežu tzv. incel ideologije.

Incel je kratica za “nedobrovoljni celibat” i opisuje mizoginu internetsku zajednicu mladih heteroseksualnih muškaraca koji krive žene za svoju apstinenciju i izražavaju svoju frustraciju, često mržnju, u ponižavajućim videima i komentarima. Incel zajednica je dio “manosfere”, labave mreže antifeminističkih internetskih foruma, knjiga, kreatora sadržaja i blogova za savjeta u svakodnevnom životu muškaraca. Oni uče dječake i muškarce kako postati jaki, uspješni i fizički spremni kako bi ih žene željele. Ali također razmjenjuju fantazije o nasilju, poniženju i savjete kako manipulirati ženama.

„Iza svega toga stoje izolacija, nedostatak muških uzora, gubitak oca i apstinencija od seksa”, objašnjava stručnjak Satterley. Osim toga, društvo je muškarcima postupno oduzimalo sve više “muških prostora”, zbog čega oni sada svojataju prostore na internetu za sebe. DW

27.03. (21:00)

Kids aren't alright

Serija ‘Adolescence’ potaknula važnu raspravu: opasan fenomen ‘incel kulture’ i njezin utjecaj na mlade

Serija Adolescence otvara važne razgovore o utjecaju interneta na mlade, uključujući subkulturu incela – zajednicu muškaraca koji se osjećaju nesposobnima za romantične odnose i razvijaju mizogine stavove. Incel ideologija povezana je s govorom mržnje, nasiljem i radikalizacijom, a već je inspirirala masovna ubojstva. Problem seže i do tinejdžera, koji tek oblikuju identitet. Roditelji kroz otvoreni dijalog mogu pomoći djeci da prepoznaju opasnosti, razviju kritičko mišljenje i izbjegnu destruktivne stavove. Psiholog Ante Bagarić za tportal

03.02.2024. (17:00)

Možda te nitko i ne voli, ali ne zato što si debela

Čuli ste za incele, ali jeste li čuli za femcele? I žene se mogu osjećati isključenima od romantičnih veza

Najčešće zato što misle da zbog njihovog nedovoljno atraktivnog izgleda ne mogu naći partnera. Zajednice incela sastoje se od ljutitih, mizoginih muškaraca koji polaze od ideje da društvo samo one muškarce koji odgovaraju određenom fizičkom idealu smatra dostojnima za uspješan društveni, poslovni pa i ljubavni život. To je način razmišljanja koji su prihvatile i prve femcelke. Na temelju svojih iskustava misle da znanstveno dokazuju kako u društvu općenito prolaze lijepi i privlačni ljudi i da zbog toga ispaštaju i osjećaju se usamljeno. Nailazeći na internetskim forumima i stranicama istomišljenike sa sličnim iskustvima, počinju vjerovati kako su teze koje zastupaju utemeljene. No, pojedinci u takvim zajednicama nastupaju narcisoidno i autistično, zastupajući svoje teze ne želeći uzimati u obzir druge argumente. Rezultat su negativni i toksični odnosi unutar same zajednice. Standard