Kako je Neo htio izaći iz simulacije, a završio s Andrewom Tateom na TikToku

Svaka od četiri epizode je snimljena u jednom kadru; nema rezova. Svaki dječak danas bi mogao biti protagonist Jamie, to je ono što serija želi razjasniti. Nakon škole nije odlazio na skrovita mjesta niti se družio sa sumnjivim društvom. Odlazio bi u svoju sobu, zatvorio vrata i sjedio za računalom do kasno u noć, i upao u mrežu tzv. incel ideologije.

Incel je kratica za “nedobrovoljni celibat” i opisuje mizoginu internetsku zajednicu mladih heteroseksualnih muškaraca koji krive žene za svoju apstinenciju i izražavaju svoju frustraciju, često mržnju, u ponižavajućim videima i komentarima. Incel zajednica je dio “manosfere”, labave mreže antifeminističkih internetskih foruma, knjiga, kreatora sadržaja i blogova za savjeta u svakodnevnom životu muškaraca. Oni uče dječake i muškarce kako postati jaki, uspješni i fizički spremni kako bi ih žene željele. Ali također razmjenjuju fantazije o nasilju, poniženju i savjete kako manipulirati ženama.

„Iza svega toga stoje izolacija, nedostatak muških uzora, gubitak oca i apstinencija od seksa”, objašnjava stručnjak Satterley. Osim toga, društvo je muškarcima postupno oduzimalo sve više “muških prostora”, zbog čega oni sada svojataju prostore na internetu za sebe. DW