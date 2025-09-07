Kako je Neo htio izaći iz simulacije, a završio s Andrewom Tateom na TikToku
Incel kultura: Značaj crvene pilule iz Matrixa u ‘manosferi’
Metafora „crvene pilule“ iz filma Matrix početkom 2000-ih preuzeta je na internet forumima, najprije među „pick-up artistima“, a zatim u manosferi i incel pokretu. Danas je globalni fenomen koji spaja antifeminizam, teorije zavjere i biznis-influensere poput Andrewa Tatea. Algoritmi društvenih mreža pogoduju širenju ovih ideja, a sadržaji se stapaju s desničarskim i religijskim narativima. Iako scena ostaje manjinska, njezini memovi i kodovi ušli su u mainstream, a stručnjaci upozoravaju da više učvršćuje postojeće predrasude nego što stvara nove sljedbenike. Ekonomija straha i frustracije postala je profitabilan biznis. DW