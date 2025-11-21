Zima je stigla – a s njom i gratis bronhitis
Toksična zima u Delhiju: kad zrak postane neprijatelj
New Delhi svake zime tone u ekstremno zagađenje, s koncentracijama PM2.5 koje prelaze WHO standarde i do 25 puta. Vlada umanjuje problem, a lokalne vlasti pribjegavaju prskanju vode, isključivanju mjernih stanica i skupim, neučinkovitim “protusmog” rješenjima. Zagađenje uzrokuje tisuće smrti godišnje, goleme zdravstvene troškove i produbljuje društvene nejednakosti. Grad je šestu godinu najzagađeniji glavni grad svijeta, a liječnici savjetuju stanovnicima da na tjedne napuste Delhi — ako si to mogu priuštiti. Forbes