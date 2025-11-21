Zima je stigla – a s njom i gratis bronhitis

Toksična zima u Delhiju: kad zrak postane neprijatelj - Monitor.hr
Toksična zima u Delhiju: kad zrak postane neprijatelj

New Delhi svake zime tone u ekstremno zagađenje, s koncentracijama PM2.5 koje prelaze WHO standarde i do 25 puta. Vlada umanjuje problem, a lokalne vlasti pribjegavaju prskanju vode, isključivanju mjernih stanica i skupim, neučinkovitim “protusmog” rješenjima. Zagađenje uzrokuje tisuće smrti godišnje, goleme zdravstvene troškove i produbljuje društvene nejednakosti. Grad je šestu godinu najzagađeniji glavni grad svijeta, a liječnici savjetuju stanovnicima da na tjedne napuste Delhi — ako si to mogu priuštiti. Forbes


Slične vijesti

15.10. (17:00)

Kad umjetna inteligencija seli na selo

Mali indijski gradovi postaju globalna tvornica AI podataka

Sve više IT kompanija u Indiji seli poslove vezane uz umjetnu inteligenciju iz metropola u manje gradove poput Virudhunagara, gdje su troškovi niži, a radna snaga visokoobrazovana. Taj trend, poznat kao cloud farming, predvode firme Desicrew i NextWealth, koje treniraju i testiraju AI modele za klijente iz SAD-a i Europe. Oko 70 posto zaposlenih čine žene, a industrija bi u idućih pet godina mogla stvoriti 100 milijuna novih radnih mjesta. “Silicijska dolina gradi motore, Indija ih održava”, poručuju stručnjaci. Poslovni

07.08. (10:00)

Putin dobio kavu s izaslanikom, a račun – Indija

Trumpovo carinsko čudo: kaznio Indiju da bi napakostio Putinu

Samo nekoliko sati nakon sastanka svog izaslanika s Putinom, Trump je udvostručio carine Indiji zbog njezine kupnje ruske nafte, ciljajući time ruski ratni budžet. Iako sastanak u Kremlju nije donio napredak, Trump je potezima pokazao da gubi strpljenje s Putinom. Indija najavljuje protumjere, dok Washington priprema nove sankcije – ovaj put i direktno prema Moskvi. Carine Indiji tako postaju prva prava ekonomska kazna Trumpove administracije prema Rusiji, i to dva dana prije najavljenog roka. Index… Carine na uvoz iz nekoliko desetaka zemalja, visoke od 10 do 50 posto, danas su stupile na snagu i stavile na ispit strategiju republikanca za smanjivanje trgovinskog deficita (tportal)

07.05. (12:00)

Očito su sukobi danas 'in'

Tri nuklearne sile na rubu sukoba, Kovačević: Ova kriza može prerasti u ozbiljan sukob

  • “Operacija Sindoor” odnosi se na crveni prah koji mnoge hinduističke žene nose na čelu nakon udaje, travanjski masakr nad civilima u Kašmiru pod indijskom upravom ostavio je nekoliko žena udovicama (N1)
  • Božo Kovačević: kašmirska regija je podijeljena između tri nuklearne sile: Indije, Kine i Pakistana, Pakistan je bio saveznik SAD-a sve do skrivanja terorista, sada im je partner Kina, odnosi Kine i Indije su također napeti... (N1)
  • Prošli mjesec u Kašmiru je ubijeno 36 ljudi, uglavnom indijskih turista. Indija krivi Pakistan za poticanje napada (Index)
  • Sukob oko Kašmira započeo je 1947. godine, odmah nakon podjele nekadašnje Britanske Indije i osnivanja neovisnih država Indije i Pakistana, regija Kašmir tada je imala većinsko muslimansko stanovništvo, ali je vladar bio hinduist koji je odlučio priključiti područje Indiji, što je izazvalo prvi rat (tportal)
30.04. (09:00)

Kad dron preleti granicu, a tenzije lansiraju rakete...

Na rubu kaosa: Indija i Pakistan ponovo u klinču zbog Kašmira

Napetosti između Indije i Pakistana eskalirale su nakon što je Pakistan srušio indijski dron u Kašmiru, a potom stavio vojsku u stanje pripravnosti. Indija najavljuje mogući vojni odgovor na smrtonosni napad u Pahalgamu, za koji optužuje pakistansku skupinu LeT. Islamabad odbacuje optužbe, ali spominje i nuklearni arsenal u slučaju prijetnje. Ugovori padaju, zračni prostori se zatvaraju, a oružje se puni – sve u sjeni potencijalnog sukoba nuklearnih sila. SAD zasad promatra sa sigurne udaljenosti. Index

05.12.2024. (10:00)

Poslovna Mamutica

Najveća poslovna zgrada na svijetu veća je i od Pentagona

Surat Diamond Bourse u Gujaratu, Indija, masivan je poslovni kompleks sastavljen od devet pravokutnih zgrada povezanih centralnom sponom – hodnikom. Može primiti više od 65.000 ljudi, kao i 4.500 automobila i 10.000 motocikala. Pedeset godina Pentagon je nosio titulu najveće uredske zgrade na svijetu. S trona ga je skinulo golemo središte za obradu i trgovinu dijamantima, koje premašuje Pentagonovu površinu od 6,673,624 četvornih stopa za gotovo 55,000 četvornih stopa (oko 40.000 m²). Poslovni

23.10.2024. (22:00)

Nije problem položiti, problem je preživjeti

Nikad lakše do vozačke: Sve što u Indiji trebate napraviti je voziti ravno i skrenuti

Osim kratkog testa vožnje, polaznici moraju imati barem devet točnih odgovora u pismenom ispitu koji se sastoji od 20 pitanja. Cijena vozačkog ispita iznosi samo 1.20 eura. Tijekom vozačkog ispita u Indiji polaznici moraju samo voziti ravno, skrenuti lijevo i zaustaviti se nakon 45 metara kako bi prošli. S druge strane, u 2011. zabilježena su gotovo 74 milijuna vozila na cestama, a godišnje u prometu pogine 196 000 ljudi, što je među najviše poginulih na cestama u svijetu. Index

26.08.2024. (21:00)

Klimatsko sklonište i mjesto za učenje ujednom

Arhitekt je morao pronaći način kako se izboriti s ekstremnim okolišem i klimom indijskog mjesta, ovo je rezultat

Arhitekt Sanjay Puri je morao pronaći način kako se izboriti s ekstremno suhim, pustinjskim okolišem te istodobno stvoriti utočište za djecu iz 1500 radničkih obitelji. Problem sunca koje neumoljivo prži i visokih temperatura – koje se većinu godine kreću oko 36 stupnjeva Celzijevih – Puri je svladao kroz materijale i raspored koji je slagao prema klimi, kontekstu i topografiji. Dvorište služi kao konektor (i separator) za prostore osnovne i srednje škole, a njegovi linearni trapezoidni okviri i štitnici od sunca smanjuju toplinu i cirkuliraju hladniji zrak unutar interijera. Cjelokupna cirkulacija odvija se kroz otvorene, prirodno ventilirane hodnike. Haus

24.07.2024. (14:00)

Zapadu paše

Kina je izgubila status omiljene investicijske destinacije, a nastalu prazninu sve agresivnije popunjava Indija

Uključivanjem u JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) okončan je dugotrajan proces istraživanja i konzultacija s investitorima, započet još prije dvije godine, u potrazi za osvježenjem koje bi nadomjestilo Rusiju (izbačena iz indeksa uslijed ekonomskih sankcija). U cijeloj se priči najviše čekalo indijsku birokraciju koja je tek posljednjih nekoliko godina stidljivo počela otvarati tržište državnih obveznica (denominiranih u indijskim rupijama) inozemnim investitorima.

I dok kineske dionice, pod pritiskom nepopularnih mjera partijskih birokrata, tonu sve dublje na negativan teritorij, indijski burzovni indeksi uporno nižu povijesne rekorde, zorno oslikavajući prekretnicu na globalnoj sceni. Iz perspektive razvijenih zemalja, bilo da je riječ o političkim ili investicijskim preferencijama, Kina je “out”, Indija je “in”, a odluka J.P. Morgana to samo potvrđuje. Mario Gatara za Poslovni.

21.03.2024. (20:00)

Možda nam treba indijski model

Šajatović: Za razliku od hrvatskoga vodstva indijsko ima viziju, znanje i hrabrost

Sedmodnevni radni posjet Indiji mogao je uvjeriti europske novinare u napredak zemlje. Kolege koji su u New Delhiju bili prije desetak godina svjedoče kako je tada i putem od aerodroma do rezidencijalnog dijela po pločnicima spavala gomila beskućnika. Sad ih ondje više nema. To ne znači da ih nema ni drugdje. U dijelovima gradova krajnje siromaštvo još postoji. Ali dojam je da se stvari mijenjaju. Postoji snažno izraženo državno planiranje, ali i višeslojni i teško sagledivi odnosi s privatnim indijskim tvrtkama koje trebaju ostvariti vladine ciljeve. Mnoge korupcijske afere sugeriraju da se impresivan gospodarski rast ostvaruje i na načine koji službeno nisu predviđeni.

Ono što se u Indiji može primijetiti, a čega u Hrvatskoj nema, javni su pozivi za zajedničko postizanje ciljeva. Postići prihod po stanovniku od 12 tisuća dolara do 2047.: ‘Učinimo to zajedno! Uključite se!‘ Problem je što bi si vlasti u Hrvatskoj morale napokon postaviti mjerljive ciljeve. A građani, makar i ciljne skupine, morali bi vjerovati u iskrenu predanost vlasti da se nešto napravi u zajedničkom interesu. Tu isprika da je nas manje od četiri milijuna, a njih 1,4 milijarde, nije opravdanje. Miodrag Šajatović za Lider.

26.09.2023. (13:00)

Internet kao alat političke kontrole u Indiji

Mjesecima im ne dopuštaju pristup internetu: Tvrtke propadaju, studenti ne mogu studirati, socijalna pomoć ne stiže

India's Internet Data Usage Shoots Up To 14.1 GB Per Month

To nije bio prvi put da je indijska vlada zatvorila internet na neodređeno vrijeme. Prema izvješćima neprofitne organizacije Access Nowa, Indija je u posljednjih pet godina isključila internet više puta od bilo koje druge zemlje – ukupno 84 puta samo prošle godine – što je utjecalo na preko 120 milijuna ljudi, piše The Guardian. U Manipuru je zatvaranje interneta na više od 140 dana dovelo do širenja dezinformacija i višemjesečnog zataškavanja nekih od najgorih zlostavljanja uključujući grupna silovanja i odrubljivanja glava, posebno protiv manjinske zajednice Kuki. Stanovnici su bili prisiljeni zatvoriti svoje nekoć profitabilne tvrtke, studenti nisu mogli završiti studije, korisnici programa socijalne skrbi nisu mogli dobiti novčane transfere niti se registrirati za primanje subvencija za hranu za najsiromašnije. Dnevnik