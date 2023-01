Nekoć nesvrstani, a danas multisvrstani

Kako navodi u svojoj analizi za Foreign Affairs Sameer Lalwani, viši stručnjak u Azijskom centru pri Američkom institutu za mir i viši suradnik u think tanku Center for Strategy and Budgetary Assessments, neka od američkih očekivanja više su težnje i želje nego stvarne mogućnosti New Delhija. Kreatori američke politike, navodi, trebaju stvarati planove na temelju realnosti postojanja trajnih indijsko-ruskih veza, za koje je jesenas indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar naglasio da su “jake i postojane”. Kreatori politike u Washingtonu ne bi trebali kažnjavati New Delhi zbog njegovih kontinuiranih odnosa s Moskvom sve dok mogu računati na to da će Indija igrati veću i aktivniju ulogu u suprotstavljanju kineskoj agresiji na Indo-Pacifiku. Jednostavno, Indija ne može prekinuti bliske odnose s Rusijom – Kremlj ima važnu ulogu u indijskim geopolitičkim kalkulacijama, održava i jača velik dio indijskog vojnog arsenala i ostaje popularan među indijskim političkim elitama. Jutarnji