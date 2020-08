“Izraz ‘obnoviti industriju’ zavodi. Treba izgraditi industriju za nove generacije. Treba ponajprije iskoristiti mjesta gdje postoji infrastruktura i iskustvo proizvodnje, bila to drvna, metalska ili tekstilna industrija, te obrazovani ljudi za rad u tim branšama. To se može napraviti u roku od četiri-pet godina. Za stvaranje, pak, novih industrija treba deset godina, primjerice za proizvodnju za obnovljivih izvore energije”, kaže ekonomist Ljubo Jurčić. Njegov je stav da su glavni problemi hrvatske politike, i to svih vlada, utjecaj različitih interesa i taština, a da su zemlje koje su danas uspješne imale tu sreću da su spletom okolnosti na vlast došle političke opcije koje su prepoznale snagu znanosti i znanja. Lupiga