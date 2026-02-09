Slika je jasna. Okvir baš i ne
Iran između prosvjeda i propagande: što nam zapadni mediji ne govore
Gordan Duhaček za Kulturpunkt polazi od Panahijeva filma Bila je to samo nesreća kao ključa za razumijevanje današnjeg Irana i kritiku zapadnog izvještavanja o tamošnjim prosvjedima. Autor uspoređuje filmsku sliku represije i traume s medijskim narativima koji pojednostavljuju stvarnost, prešućuju ulogu sankcija, stranih službi i povijesni kontekst, te služe pripremi javnosti za moguću vojnu intervenciju. Kroz primjere zapadnih i hrvatskih medija pokazuje kako propaganda funkcionira, suprotstavljajući joj Panahijevu poruku da promjena u Iranu može doći samo iznutra, voljom samih ljudi.