Tko je kriv za prijetnje Dežuloviću?

Izraz je odurne dvoličnosti kada nakon cetinjske demonstracije sile napišeš na Instagram profilu, kao što je to učinio Porfirije, kako si “tužan, čak i užasnut činjenicom da su se nazirali neki ljudi koji su namjeravali snajperskom puškom spriječiti ovaj čin ljubavi prema svima”, jer te snajperske puške nitko nije ni zapazio ni “nazirao”, dok su šok-bombe, otrovna dimna zavjesa i do zuba naoružana garda koja štiti desant oklopnog pravoslavlja bili bjelodani svima… Obrazac je, što bi se reklo, transparentan: drobim o pomirenju, radim na sukobu; usta su mi puna negacije vlastitih djela; opskrbljujem nacionalističku rutinu šupljom popovskom frazom… Obožavateljima se to silno dopada, cikću od ushićenja kao šiparice kada zavodnik, opremljen s više kilograma religijskog kiča, saopći da se on i Hrvatska javno vole. Piše Viktor Ivančić za Novosti