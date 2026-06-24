I doviđenja

Zašto je Drakulić bila emancipacijska pojava? Zato što je u sredini koja je sumnjičava prema kritici uvela standard koji se teško odbija. Pisala je autobiografski, ali ta autobiografija nikad nije bila narcistička, uvijek je bila istraživanje. U tom je smislu nastavljačica one linije sociologa koji su bili i vrhunski pisci, poput Bourdieua, Ernaux, Eribona. U društvima koja prolaze kroz tranziciju iz socijalizma u kapitalizam, iz jedne laži u drugu, postoji stalna opasnost da se kritički glas proguta u kolektivnom šumu prilagodbe. Drakulić je bila anomalija koja je insistirala na vlastitoj vidljivosti. Bila je žena koja je imala ime u New York Timesu i nije to koristila kao status, nego kao platformu za izricanje neudobnih stvari o sredini iz koje je dolazila. To je rijetko. I dragocjeno. Ivica Buljan za Novosti