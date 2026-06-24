Ivica Buljan: Hvala, Slavenka - Monitor.hr
Danas (20:00)

I doviđenja

Ivica Buljan: Hvala, Slavenka

Zašto je Drakulić bila emancipacijska pojava? Zato što je u sredini koja je sumnjičava prema kritici uvela standard koji se teško odbija. Pisala je autobiografski, ali ta autobiografija nikad nije bila narcistička, uvijek je bila istraživanje. U tom je smislu nastavljačica one linije sociologa koji su bili i vrhunski pisci, poput Bourdieua, Ernaux, Eribona. U društvima koja prolaze kroz tranziciju iz socijalizma u kapitalizam, iz jedne laži u drugu, postoji stalna opasnost da se kritički glas proguta u kolektivnom šumu prilagodbe. Drakulić je bila anomalija koja je insistirala na vlastitoj vidljivosti. Bila je žena koja je imala ime u New York Timesu i nije to koristila kao status, nego kao platformu za izricanje neudobnih stvari o sredini iz koje je dolazila. To je rijetko. I dragocjeno. Ivica Buljan za Novosti


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Kazalište s glavom u pijesku

Zagrebački HNK izazvao niz kritika zbog svoje posvete Miri Furlan. Nakon njih oglasio se ravnatelj Drame Ivica Buljan: ‘Miro, ja te molim, oprosti’

U moru nekrologa i posveta preminuloj glumici Miri Furlan i Zagrebački HNK oglasio se prigodnim riječima, no za njih su dobili niz negativnih komentara korisnika Facebooka zbog rečenice o njezinu otkazu. Kazalište je nekrologu, naime, dodalo: “Odlazak u SAD 1991. godine zbog političkih razloga je bio trenutak prestanka njezinog rada u Hrvatskom narodnom kazalištu, no njezina umjetnička ostavština živi i dalje.” Korisnici su reagirali smatrajući da je kazalište trebalo iskoristi priliku i ispričati se glumici, a ravnatelj drame Ivica Buljan napisao je pritom poduži status na svom profilu iz kojega izdvajamo riječi: “Miro, ja te molim, oprosti. Oprosti i vranama koje su bile u prilici i na mjestu da to kažu, a nisu.” Tportal

 

30.08.2020. (15:00)

Suradnja Hrvatska-Norveška

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02.01.2020. (14:00)

Mirjana Dugandžija razgovara sa Ivicom Buljanom: Zašto bi Milanović bio najbolji Krležin Leone

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Nisu bolji samo u BDP-u

Ivica Buljan: U Sloveniji revizionizam lošije prolazi

Branimir Pofuk je napravio intervju s redateljem Ivicom Buljanom koji uspješno radi u Sloveniji i može dobro usporediti obje zemlje: “Ovih su dana društvene mreže zasute rezultatima efekata koje je postigla slovenska država otkad se priključila Europskoj uniji i oni su zapanjujuće pozitivni u svim područjima, od ekonomije, zdravstva do kulture. Mislim da sam pogled na te podatke govori mnogo. I u Sloveniji ima revizionističkih ideja prekrajanja povijesti, ali ih službena politika, civilne inicijative i mediji neusporedivo žešće kritiziraju.” Večernji

23.01.2019. (12:30)

Ivica Buljan: U eri Trumpa i rasta populističkih pokreta, nekompetencija i nasilje su postali model ponašanja

Jutarnji donosi razgovor sa Ivicom Buljanom, ravnateljem Drame zagrebačkog HNK, čiju je predstavu “Balkon” u münchenskom Residenztheateru New York Times uvrstio među najbolje u protekloj godini. Na pitanje o glasinama da je htio napustiti HNK zbog napada Zlatka Hasanbegovića na njega u Kazališnom vijeću, Buljan odgovara da je riječ o istim ucjenama vlasti o kojima je pisao Krleža, i da na njih ne želi pristati. “Taj se lik ugurao na scenu, nevažan je, želim da s nje što prije nestane.” Jutarnji

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Iz HNK, s predstavom

Ivica Buljan: Ekonomska kriza nije izgovor za izostanak društvenog napretka

“Politički stavovi neodvojivi su od umjetničkog angažmana. Zalažem se za slobodu, jednakost i solidarnost, iz tih vrijednosti proizlaze moji istupi. Ekonomska kriza nije izgovor za izostanak društvenog napretka. Sekularno društvo znači poštovanje prava manjina i njihovu afirmaciju. Obrazovanje i kultura su budućnost, ali jedno i drugo moraju biti politički projekt visokog intelektualnog kapaciteta. Hrvatska ne može živjeti izvan progresivnog svijeta, zato se angažiram protiv autoritarnih i ekstremističkih projekata”, kaže Ivica Buljan u intervjuu za Jutarnji, povodom izlaska njegovog uprizorenja teksta Ciganin, ali najljepši u HNK.

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Moraju u susjedstvo da kažu što misle

Ivica Buljan i Oliver Frljić o fašizaciji Hrvatske na Slovenskoj TV

Fašizam je u Hrvatskoj državni projekt, izjavio je Oliver Frljić u intervjuu za slovenski RTV4 [video_icon]. Uništava se sve što je kritički glas prema vladi, a fašizacija Hrvatske je iz ulične faze prešla u institucionalnu, od branitelja do sastava vlade i ministra Hasanbegovića, kaže Frljić. Ivica Buljan pak upozorava kako HDZ uvjerava građane da trebaju biti lojalni podanici sistema.

29.04.2016. (10:43)

‘Moja Hrvatska su Krleža, Nazor, Kovačić, Novi kvadrat, Polet i Feral Tribune’

“Kao umjetnik i ravnatelj Drame HNK, ali prije svega kao građanin, reagirao sam kad su temeljne vrijednosti RH dovedene u pitanje. Reagiram na ono što je neprilično, sram koji obuzme čovjeka u ovakvim slučajevima, nije apstraktan i treba ga pretočiti u akciju”, govori za Forum Ivica Buljan, koji upravo na scenu HNK postavlja hvaljenu dramu Tri zime Tene Štivičić o uključenosti u inicijativu Kulturnjaci 2016. “Ne pristajem da mi ijedan političar postavlja ljestvicu hrvatstva. Moja Hrvatska su Krleža, Nazor, Kovačić, Novi kvadrat, Polet i Feral Tribune”, kaže Buljan.