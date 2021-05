Tresu se stolice

U intervju za Net.hr scenarist Ivica Đikić bez imalo suzdržavanja priča o kvaliteti serije Novine: …to ne bi umanjilo kvalitetu serije… sve što se dogodilo oko serije bilo pravo čudo… “Novine” su jedini hrvatski audiovizualni proizvod koji je u ovom trenutku dostupan u cijelom svijetu na jezicima cijelog svijeta preko najveće svjetske streaming-platforme. Riječ o platformi s publikom od gotovo 500 milijuna gledatelja. Subjektivan sam, naravno, ali mislim da je to zaista veliki uspjeh… O novoj sezoni kaže: Naglasak je možda nešto veći na pravosuđu, zapravo na sudstvu, ali i dalje imamo sve one elemente kao i prije – novinsku redakciju, dakle priču o medijima, a i politiku, naravno. Nastavlja se tamo gdje smo stali u drugoj sezoni. Izabran je novi predsjednik države pa se radnja razvija i u tom smislu. Večeras u 21 kreće prva epizoda 3. sezone. Net.hr

Ako pak umjesto iritantne pretencioznosti u isto vrijeme (21:05) želite provjerenu kvalitetu, RTL2 prikazuje dvije spojene (i zadnje) epizode 6. sezone “Prijatelja” – The One with the Proposal, koja je bila uvjerljivo najgledanija te sezone (2000).