Engleski reprezentativci danas su odradili posljednji trening prije utakmice s Hrvatskom. Da trening ne bude običan, pobrinuo se nepoznati navijač s avionom koji je za sobom vukao transparent s hintom kako bi upozorio na što da pripaze u srazu s aktualnim viceprvacima svijeta. Iako su nogometaši primijetili avion s porukom, osim smijeha nekolicine, nije izgledalo kao da mu pridaju previše pažnje. Index

As @England make their final preparations there’s a plane circulating the training pitch here at St George’s Park with some invaluable advice for Gareth Southgate and his team before tomorrow’s #Euro2020 opener against Croatia! @5liveSport #ThreeLions #BewareTheLeftSide 👀 pic.twitter.com/kwGFuQdpgH

— Emma Saunders (@emma_saund) June 12, 2021