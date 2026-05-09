Namještaj za uramiti

Kolekcija obuhvaća pet cjelina, VR51, VR52, VR53, VR58 i VR61, s ukupno dvadesetak proizvoda razvijenih iz arhivskih crteža, modela i prototipova cijenjenog arhitekta i umjetnika. U procesu razvoja kolekcije tim dizajnera nije imao luksuz potpunih nacrta i gotovih rješenja. Mnogi Richterovi komadi postojali su tek kroz fragmente arhivske dokumentacije, skice, fotografije ili prototipove, pa je velik dio projekta zapravo bio istraživački rad i pokušaj razumijevanja načina na koji je Richter razmišljao o prostoru, konstrukciji i korištenju namještaja. Kako su objasnili iz Prostorije, cilj nije bio napraviti muzejske replike, nego iz Richterovih ideja razviti funkcionalnu suvremenu kolekciju. Haus o izložbi u sklopu festivala Dani Orisa.