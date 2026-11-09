Mozak na pauzi, zadaci na auto-pilotu
Između pomoći i zaglupljivanja: Kako umjetna inteligencija mijenja učenje učenika
Masovna uporaba umjetne inteligencije u školama olakšava rješavanje zadataka, ali ugrožava kritičko mišljenje i osnovne sposobnosti učenika, pokazuju istraživanja poput PISA-studije. Prekomjerno “kognitivno izmještanje” dovodi do slabijih rezultata i lošijeg razumijevanja teksta jer učenici prestaju samostalno razmišljati. Iako 74% mladih koristi UI za školu, stručnjaci se protive potpunim zabranama jer su neizvedive. Umjesto toga, predlaže se kontroliran i kritički pristup: do devetog razreda uporaba bi trebala biti minimalna kako bi se razvile temeljne vještine, dok bi starije učenike trebalo učiti evaluaciji AI odgovora i samostalnom stvaralaštvu. DW