Mozak na pauzi, zadaci na auto-pilotu

Između pomoći i zaglupljivanja: Kako umjetna inteligencija mijenja učenje učenika - Monitor.hr
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Između pomoći i zaglupljivanja: Kako umjetna inteligencija mijenja učenje učenika

Masovna uporaba umjetne inteligencije u školama olakšava rješavanje zadataka, ali ugrožava kritičko mišljenje i osnovne sposobnosti učenika, pokazuju istraživanja poput PISA-studije. Prekomjerno “kognitivno izmještanje” dovodi do slabijih rezultata i lošijeg razumijevanja teksta jer učenici prestaju samostalno razmišljati. Iako 74% mladih koristi UI za školu, stručnjaci se protive potpunim zabranama jer su neizvedive. Umjesto toga, predlaže se kontroliran i kritički pristup: do devetog razreda uporaba bi trebala biti minimalna kako bi se razvile temeljne vještine, dok bi starije učenike trebalo učiti evaluaciji AI odgovora i samostalnom stvaralaštvu. DW


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