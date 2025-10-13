Kad ekrani odlaze, a osmijesi se vraćaju
Škola bez mobitela: djeca ponovno u igri
U školi Stanway učenici su 21 dan proveli bez mobitela, što je dovelo do sat duljeg sna, smanjenja simptoma depresije i tjeskobe za gotovo 20% te veće društvene aktivnosti i koncentracije. Stručnjaci upozoravaju na negativan utjecaj ranog i prekomjernog korištenja ekrana, uključujući kašnjenje u govoru i ponašanju. Tragičan slučaj dječaka Isaaca pokazuje opasnosti neograničenog pristupa društvenim mrežama. Stručnjaci i zakonodavci pozivaju na strože zakone i ograničenje pametnih telefona za djecu mlađu od 14 godina, naglašavajući važnost roditeljske i školske kontrole. HRT