Danas (17:00)

Kad ekrani odlaze, a osmijesi se vraćaju

Škola bez mobitela: djeca ponovno u igri

U školi Stanway učenici su 21 dan proveli bez mobitela, što je dovelo do sat duljeg sna, smanjenja simptoma depresije i tjeskobe za gotovo 20% te veće društvene aktivnosti i koncentracije. Stručnjaci upozoravaju na negativan utjecaj ranog i prekomjernog korištenja ekrana, uključujući kašnjenje u govoru i ponašanju. Tragičan slučaj dječaka Isaaca pokazuje opasnosti neograničenog pristupa društvenim mrežama. Stručnjaci i zakonodavci pozivaju na strože zakone i ograničenje pametnih telefona za djecu mlađu od 14 godina, naglašavajući važnost roditeljske i školske kontrole. HRT


Utorak (22:00)

Moderni ritual ignoriranja uživo prisutnih ljudi

Phubbing: kad je ekran važniji od vas (i drugih iz vaše blizine)

Phubbing je pojava ignoriranja osoba oko sebe zbog mobitela, spoj riječi phone i snubbing. Uzrok je navika i strah od propuštanja, dok beskrajni feedovi i notifikacije drže pažnju prikovanom za ekran. Posljedice uključuju osjećaj zapostavljenosti, smanjenu empatiju i narušene odnose. Rješenja su jednostavna: pravilo “no phone” za stolom, vrijeme bez ekrana, mindful druženje i svjesno reagiranje na notifikacije. Ključ je u potpunoj prisutnosti i uživanju u trenucima s ljudima oko nas. Journal

03.10. (15:00)

TikTok generacija – skrolaj dok ti ne dođe psiholog

Postoji veza između intenzivnog surfanja po društvenim mrežama i psihičkih problema

Više od 80 % mladih u Njemačkoj svakodnevno koristi društvene mreže, prosječno 3,5 sata. Psiholozi traže zabranu profila za djecu mlađu od 13 godina, roditeljski nadzor do 18., te ograničavanje ovisničkih funkcija poput beskonačnog skrolanja i push-notifikacija. Stručnjaci upozoravaju na porast depresije, anksioznosti i poremećaja spavanja kod adolescenata. Sve mlađa djeca koriste platforme, iako službene dobne granice to ne dopuštaju. Predlaže se i zabrana privatnih mobitela u školama te uvođenje sustavne edukacije za djecu i nastavnike. Politika se poziva da preuzme odgovornost. DW

30.09. (17:00)

Fala bogu

Dolazi kraj plastičnim SIM karticama, smjenjuje ih eSIM

Na prvi pogled ova inovacija djeluje bezazleno, no mogla bi iz temelja promijeniti pravila igre u mobilnoj telefoniji. Riječ je o eSIM-u, odnosno virtualnoj SIM kartici, koja podrazumijeva ukidanje fizičkog čipa koji umećemo u mobitel kako bismo se spojili na mrežu operatera. Nakon kupnje eSIM paketa, pretplatnik treba samo skenirati QR kod kako bi ga aktivirao, a na jednom uređaju moguće je imati aktivno koliko god paketa želite. Procjenjuje se da će broj vlasnika mobitela kompatibilnih s eSIM-om porasti s 1,3 milijarde u 2025. na više od 3 milijarde do kraja desetljeća. eSIM sada omogućuje mnoštvu novih igrača da ponude znatno povoljnije pakete prilagođene kratkotrajnim boravcima… Index / Le Monde

05.09. (13:00)

Ne zovite me, ne ne, ne zovite

Zagreb preporučuje osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela

U Zagrebu je veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranio korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije, a sada ide preporuka za sve i nadamo se da će škole u velikoj mjeri to prihvatiti, poručila je zamjenica gradonačelnika Daniela Dolenec na konferenciji za novinare. Korištenje mobitela i pametnih telefona ima niz negativnih posljedica, na mentalno zdravlje, spavanje, koncentraciju, obiteljske odnose, izloženost online nasilju, što su pokazala brojna istraživanja, te je veći broj zemalja pokrenuo različite inicijative u vezi s ograničavanjem ili zabranom korištenja mobitela u školama. HRT… No, zabrana se neće dogoditi preko noći, to mora biti inkluzivan proces, kažu… HRT Sljeme

13.08. (18:00)

Kad ti ruke ne rade, usta preuzimaju kormilo

Mouth Pad: Kontrola digitalnog svijeta pokretima usta i glave


Tomás Vega je izumio MouthPad, revolucionarni uređaj koji omogućuje osobama s paralizom da upravljaju digitalnim uređajima pomoću pokreta usta i glave. MIT

10.08. (23:00)

Notifikacija života vrijedna

Na mobitelima provodimo prosječno 4 sata i 37 minuta dnevno, provjeravajući ih oko 58 puta

Volimo si reći da je to zbog druženja, posla ili čitanja vijesti. No većina nas je ovisna – i toga smo svjesni. Istraživanje za istraživanjem potvrđuje da ljudi postaju sve ovisniji — u svakoj ispitanoj zemlji i u svim dobnim skupinama. U SAD-u je, primjerice, gotovo 57 % ispitanih u nedavnom istraživanju priznalo da su ovisni o svojim mobitelima. Društvene aplikacije, dosada ili jednostavne dnevne navike mogu vas natjerati da posegnete za mobitelom, a da toga ni ne postanete svjesni. Dugoročne zdravstvene koristi od smanjenja korištenja mobitela su ogromne. DW

30.07. (20:00)

Kad padne mrak, a poraste ISO

Vodič za noćnu fotografiju mobitelom

Ključ je u stabilizaciji uređaja, idealno uz stativ i samookidač. Koristite noćni ili ručni način rada – potonji vam daje potpunu kontrolu nad postavkama poput ISO-a i ekspozicije. Snimajte u RAW formatu radi lakšeg uređivanja. Umjesto bljeskalice, iskoristite postojeće izvore svjetla poput izloga ili uličnih lampi. Eksperimentirajte, igrajte se svjetlom i otkrijte novi fotografski svijet noću. Bug

25.07. (15:00)

Vrijeme je da prekinemo – s kablovima

Qi2 bežično punjenje stiže brže i jače – 25W kao novi standard

Wireless Power Consortium predstavio je novi standard Qi2 25W, koji omogućuje 70 % brže punjenje u odnosu na prethodni Qi 15W. Trenutno je 14 uređaja certificirano, a stotine su još u testiranju. Qi2 podržava Android i iOS uređaje, uključujući punjače i baterije. Novi magnetski protokol omogućava preciznije i učinkovitije punjenje, a mogao bi potaknuti i promjene u dizajnu mobitela, s potencijalnim širim uvođenjem magneta poput Appleova MagSafea. Bug

08.07. (13:00)

Umjesto da trče po parku, prsti im jure po ekranima

Previše ekrana, premalo kretanja: Sve više djece s razvojnim teškoćama

Školski su praznici idealna prilika da se djeca maknu od raznih ekrana u koje gledaju i više sati na dan. Sve manje se kreću, igraju na otvorenom. Zbog svega, već se kod najmlađih uočavaju ozbiljni problemi u razvoju, a poseban problem je prekomjerna težina kod velikog broja djece. Pokreti koji su nekad dolazili prirodno danas su problem za devet od deset učenika. Podaci iz Centra za istraživanje djetinjstva pokazuju i da su motoričke sposobnosti djece znatno slabije nego prije 60 godina. Za pola su manje brzi, snažni, koordinirani, precizni… Sve više djece ima teškoće i s finom motorikom – ne znaju pravilno držati olovku, rezati škarama, zakopčati gumb. Zbog toga ih čak 10 posto dobiva odgodu upisa u školu. HRT

20.06. (21:00)

Ekran dolje, mozak gore

Kad se mobitel ne koristi, uputno ga je okrenuti ekranom prema dolje

  • Štedi bateriju – Manje svijetla, manje briga – ekran se ne pali na svaku notifikaciju, što znači da će vaš telefon možda preživjeti i do večere.
  • Poštovanje prema sugovorniku – Kad je ekran dolje, vi ste mentalno gore – pokazujete osobi ispred sebe da vam je važnija od mačke s TikToka.
  • Manje distrakcija – Bez svjetlucanja i titranja, manja je šansa da vam pažnja odleti – osim ako ne prođe pas u kaputiću.
  • Mentalni detoks – Manje mobitela u vidnom polju znači manju potrebu da ga uzmete u ruku – prvi korak prema digitalnoj rehabilitaciji (ili barem pauzi do večeri)

tportal