Deca, moja deca... nikaj nete mela

U osnovnim školama upisano je 4.000 prvašića manje nego prije deset godina, srednje škole izgubile su oko 100 razrednih odjela, a nepopunjeni i fakulteti

U emisiji Otvoreno raspravljalo se o kontrastu između manjka učenika i rasta broja zaposlenih u školama. U pet godina učenika je 14.000 manje, a radnika 2.000 više. Područne škole s malim razredima povećavaju troškove, dok su STEM nastavnici i dalje deficitarni. Na sveučilištima je ostalo 15.000 slobodnih mjesta, uglavnom na manjim učilištima, dok Zagreb popunjava 90% kvota. Stručnjaci ističu da reorganizacija, modernizacija programa i motivacija mladih za učiteljska zanimanja, posebno u matematici i prirodoslovlju, ostaju ključni izazovi.HRT, tportal


