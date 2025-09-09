Deca, moja deca... nikaj nete mela

Gotovo svaki učitelj u Hrvatskoj mora se nositi s roditeljima koji pokazuju neprimjeren odnos prema njima ili obrazovanju svoje djece. Jedni roditelji se previše involviraju u obrazovni proces, npr. često prelaze granice primjerene angažiranosti, u smislu da ispunjavaju obveze umjesto djece ili stalno od učitelja traže informacije te očekuju da im budu konstantno dostupni radi davanja pojašnjenja. Neki od njih žele da je njihovo dijete u središtu pažnje učitelja kao da ostatak razreda ne postoji te da se način rada i kriteriji prilagode njihovom djetetu. Suprotno od njih su roditelji koji ne pokazuju dovoljan interes za obrazovanje svoje djece, ne dolaze u školu na roditeljski niti se javljaju na pozive. Gubitak društvenog ugleda i autoriteta učitelja i profesora doveo je do nepoštovanja i agresije roditelja i učenika prema učiteljima i profesorima. Novosti Ispovijesti hrvatskih nastavnika: “Učenik je ukrao, prijavila sam, a otac meni prijeti otkazom” Index