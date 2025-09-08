Počela škola... Kako preživjeti godinu bez drame (i migrene) - Monitor.hr
Danas (14:00)

Roditelji paničare, djeca glume filozofe, a psiholog poručuje – ocjene nisu horoskop

Počela škola… Kako preživjeti godinu bez drame (i migrene)

Početak školske godine donosi stres cijeloj obitelji – djeca ulaze u svijet ocjena i uspoređivanja, roditelji u logistički kaos. Psiholog Krešimir Prijatelj savjetuje fokus na trud i proces, a ne samo ocjene. Rutina, fleksibilnost i granice smanjuju tjeskobu, dok razgovor i suradnja sa školom pomažu pravovremenom rješavanju problema. Djeca trebaju prostor za greške, igru i slobodno vrijeme, a roditelji primjerom postavljaju pravila, osobito oko ekrana. Najvažnija lekcija: empatija – jer bez nje, ni petice ne vrijede puno. tportal… objavljeni termini praznika (Index)


