Roditelji paničare, djeca glume filozofe, a psiholog poručuje – ocjene nisu horoskop

Ministrica Blaženka Divjak ipak je odustala od ponovnog uvođenja ocjena na polugodištu, barem što se tiče ove školske godine. Time je demantirala izjavu koju je dala u HTV-ovoj emisiji, a koja je bila unaprijed snimljena i emitirana u utorak. “Već više od desetljeća svjedočimo kako svaki novi ministar ili ministrica koji dođe na funkciju ukida ocjenjivanje na polugodištu da bi ga već sljedeći ministar ponovno vratio. Za učitelje u školama to znači ponovno dodatnu administraciju, a za učenike dodatni stres”, upozorila je Eli Pijaca Plavšić iz Foruma za slobodu odgoja. N1