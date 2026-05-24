Između svijetle budućnosti i surove stvarnosti: Kako je Staljingrad preživio cenzuru i ostao klasik
Rat i mir 20. stoljeća

Roman Staljingrad Vasilija Grosmanna objavljen je 1952., kada je u službenoj sovjetskoj historiografiji čvrsto utemeljena verzija Drugog svjetskog rata iz koje je izostavljeno ono što bi moglo narušiti linearnost uzročno-posljedičnog narativa koji završava trijumfom u Velikoj Pobjedi. U godini objavljivanja romana, naturalistički prikaz krvavih detalja bitki i okruženja u kojima su se u prvim mjesecima rata našli milijuni sovjetskih vojnika nije bio uobičajen. Roman nudi manji užitak čitanja i slabiji je poticaj složenijem promišljanju sovjetske prošlosti a više svjedočanstvo o čudovišnim razinama isprepletenosti književnosti i politike i odraz angažmana pisca u političkim i društvenim borbama njegova vremena. Ipak, s vremena na vrijeme čitatelj će biti nagrađen jer će pod površinom utopijskih hvalospjeva naići na nježnu empatiju. HDP Kritika, Svijet kulture


80. godišnjica bitke za Staljingrad (današnji Volgograd)

Sile Osovine, koje su uz njemačke činile i talijanske, rumunjske i mađarske trupe te ustaše iz NDH, izgubile su u ovoj bitki četvrtinu ukupnog ljudstva na istočnom bojištu i od tog se gubitka nisu nikad oporavile. Za Sovjete je pobjeda u Staljingradu značila početak oslobađanja domovine. Evo nekoliko manje poznatih činjenica o jednoj od najkrvavijih bitki u povijesti:

  • “Rat štakora” i borba za svaku kuću – Borilo se za svaki podrum, stubište, svaku prostoriju kuće ili tvornice, pa čak i za svaki kanalizacijski otvor, zbog čega su Nijemci bitku prozvali Rattenkrieg, odnosno Rat štakora. Često se događalo da Nijemci i Sovjeti pucaju jedni na druge kroz rupe u podovima ili zidove istog ili susjednih stanova.
  • Životni vijek vojnika i kanibalizam – Svaki vojnik u Staljingradu s obje strane imao je očekivani životni vijek od jednog dana, a časnici, među kojima i generali, živjeli su najviše tri dana. Mnogi su se i smrznuli jer se temperatura zimi spuštala na minus 30 Celzijevih stupnjeva. Zbog nedostatka hrane kanibalizam je bio uobičajen. Vojnici i civili jeli su štakore i konje s kojih su strugali smrznuto meso.
  • Mlade partizanke – U obrani Staljingrada sudjelovale su i žene koje su u Crvenoj armiji radile kao strojničarke, izviđačice i operaterke minobacača. Posebno se ističu pripadnice 1077. protuzračne pukovnije, sastavljene isključivo od žena, većina njih tek je izašla iz srednje škole. Pukovnija je u dvodnevnim borbama s nadmoćnijim neprijateljem uništila 14 aviona, 3 pješačke bojne, 15 oklopnih vozila i 83 tenka prije nego što su je pregazili Nijemci.
  • Mamajev kurgan – brdo ponad Staljingrada. Bilo je poprište najžešćih borbi te je 14 puta prelazilo iz ruke u ruku. O žestini borbe ponajviše govori podatak da je nakon bitke na svakom četvornom metru brda  pronađeno između 500 i 1250 krhotina granata… Tportal

 