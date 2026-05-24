Rat i mir 20. stoljeća

Roman Staljingrad Vasilija Grosmanna objavljen je 1952., kada je u službenoj sovjetskoj historiografiji čvrsto utemeljena verzija Drugog svjetskog rata iz koje je izostavljeno ono što bi moglo narušiti linearnost uzročno-posljedičnog narativa koji završava trijumfom u Velikoj Pobjedi. U godini objavljivanja romana, naturalistički prikaz krvavih detalja bitki i okruženja u kojima su se u prvim mjesecima rata našli milijuni sovjetskih vojnika nije bio uobičajen. Roman nudi manji užitak čitanja i slabiji je poticaj složenijem promišljanju sovjetske prošlosti a više svjedočanstvo o čudovišnim razinama isprepletenosti književnosti i politike i odraz angažmana pisca u političkim i društvenim borbama njegova vremena. Ipak, s vremena na vrijeme čitatelj će biti nagrađen jer će pod površinom utopijskih hvalospjeva naići na nježnu empatiju. HDP Kritika, Svijet kulture