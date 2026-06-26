Nema više divljeg zapada u zgradama, a za neke ni Red Bulla
Izmjene Zakona o ugostiteljstvu: Stižu drastična pravila za iznajmljivače i ugostitelje
Vlada šalje u Sabor novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti radi suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma. Ključna novost je jedinstveni registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost iznajmljivanja apartmana i soba u stambenim zgradama. Uz Državni inspektorat, nadzor preuzimaju Carinska uprava i komunalni redari, a neplaćanje turističke pristojbe značit će automatski gubitak rješenja. Uvodi se i obvezna rekategorizacija. S druge strane, poljoprivrednici dobivaju pravo na komercijalne nazive poput “agroturizam”, dok se u ugostiteljskim objektima strogo zabranjuje konzumacija energetskih pića maloljetnicima. Slobodna, Jutarnji, tportal