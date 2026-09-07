Kako ugurati tri fotona u jedan signal i ne pokvariti susjedu utakmicu
Izum televizije u boji bilo je teže izvesti nego što se misli
Tranzicija s crno-bijele televizije na boju bila je iznimno složen inženjerski izazov. Škotski izumitelj John Logie Baird već je 1928. demonstrirao rani mehanički sustav u boji pomoću rotirajućih diskova, no on nije bio praktičan za masovnu upotrebu. Pravi proboj postignut je razvojem tehnologije katodnih cijevi (CRT) i primjenom posebnih prizmi u kamerama tvrtke RCA koje su razdvajale svjetlost na crvenu, zelenu i plavu. Najveća prepreka bila je kompatibilnost: trebalo je poslati tri zasebna signala u boji tako da ih novi televizori dekodiraju, a da pritom milijuni postojećih crno-bijelih uređaja bez problema nastave prikazivati sliku. Open Culture