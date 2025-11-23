Kako je televizija postala savršena tema za filmsku satiru i društvenu kritiku - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kad narastem, bit ću televizor

Kako je televizija postala savršena tema za filmsku satiru i društvenu kritiku

Film i televizija oduvijek imaju napet, ali plodan odnos: od straha da će TV uništiti kino do filmova koji je ismijavaju, analiziraju i kritiziraju. Od 1950-ih nadalje, televizija je postala inspiracija za satire o medijskoj manipulaciji, reality formatu, kultu slavnih i novinarskoj etici. Kroz različite žanrove – od burleske do crne komedije – filmovi prikazuju kako televizija oblikuje društvo, istinu i našu opsesiju slavom. Ovi naslovi zajedno otkrivaju kako TV, čak i kad je predmet šale, zadržava golemi kulturni utjecaj. Bug donosi popis: Will Success Spoil Rock Hunter? (1957.), Network (1976.), Real Life (1979.), Broadcast News (1987.), The King of Comedy (1982.), The Truman Show (1998.) i Anchorman (2004.).


