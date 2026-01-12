Susjedi se razumjeli
Jadran bez otvorenog mora: Hrvatska i Italija zaključile razgraničenje EEZ-a
Italija je 3. siječnja proglasila isključivi gospodarski pojas u Jadranu, čime je, nakon hrvatskog proglašenja iz 2021., praktički nestao pojas otvorenog mora između dviju država. Time je završeno međunarodnopravno razgraničenje Hrvatske i Italije, potvrđeno ugovorom potpisanim 2022., a važećim od 2024. EEZ državama omogućuje kontrolu ribolova, plovidbe i ekološke zaštite. Stručnjaci ističu da se time otvara prostor za snažniju zajedničku zaštitu Jadrana i održivo upravljanje morskim resursima. Slobodna… Slovenija koja, prema odluci Arbitražnog suda iz 2017. o granici s Hrvatskom, nema pravo proglasiti vlastiti isključivi gospodarski pojas zatražila sastanak… Nacional