Susjedi se razumjeli

Uvođenje male mature na kraju osmog razreda, izjednačavanje politike dodjele besplatnih udžbenika i besplatnog prijevoza učenika na državnoj razini neke su od točaka na kojima u pregovorima s HDZ-om i SDP-om u području obrazovanja i znanosti inzistira Most. Po sudu Mosta, 10 sveučilišta, 11 veleučilišta i tri visoke škole te još 27 privatnih učilišta apsolutno su previše za Hrvatsku. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa bit će jedan od glavnih uvjeta Mosta nezavisnih lista u pregovorima za davanje podrške novoj vladi, piše Jutarnji.