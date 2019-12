Fronta Črnomerec

Muž aktualne predsjednice Jakov Kitarović za vrijeme rata je većinom studirao – elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te nautiku na Pomorskom fakultetu u Rijeci (bravo Kitaroviću!). Ta dva studija završio je do 1996. godine, kada se vjenčao s Kolindom Grabar, a jedno kratko vrijeme radio je u Vojnom učilištu na Črnomercu pa je, objašnjava Ministarstvo branitelja, kao djelatnik MORH-a ostvario status hrvatskog branitelja i to kao pripadnik neborbenog sektora sukladno tada važećim propisima. Kitarović nije koristio niti jedno pravo koje proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima, dosad barem. Cijela ova priča krenula je kad je njegova supruga rekla “mom suprugu je ponuđen status branitelja”, a da to nije nigdje prijavila. Index…