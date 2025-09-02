Morfij u penziju, Japan šalje novu kolegicu na smjenu

Znanstvenici sa Sveučilišta u Kyotu razvili su analgetik ADRIANA, prvi oralni lijek koji selektivno blokira α2B-adreno receptore. Time povećava razinu noradrenalina u leđnoj moždini i aktivira prirodne mehanizme suzbijanja boli, bez rizika od ovisnosti, sedacije ili kardiovaskularnih komplikacija. Klinička ispitivanja na pacijentima i dobrovoljcima pokazala su snažan učinak i dobru podnošljivost. Ako se potvrdi u velikim studijama, ADRIANA bi mogla znatno smanjiti uporabu opioida i otvoriti novo poglavlje u sigurnom liječenju akutne i kronične boli. Bug