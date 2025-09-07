Zdrava… osim kad je život malo prenapet
Jedan od pet pacijenata sa srčanim udarom mlađi od 40 godina, posebno ugrožene žene
Ranija istraživanja pokazuju da žene imaju veći rizik od smrti zbog bolesti srca, uključujući srčani i moždani udar, nego muškarci. Rizik od kardiovaskularnih bolesti također “dramatično raste” nakon menopauze. No, unatoč tim informacijama, istraživači tvrde da se ženama sa srčanim problemima često ne postavlja dijagnoza niti dobivaju liječenje. Četiri glavna SMuRF čimbenika uključuju povišeni krvni tlak, visoki kolesterol, dijabetes i pušenje. Međutim, statistika je jasna: možete biti „bez SMuRF čimbenika” i svejedno doživjeti srčani ili moždani udar, piše BestLife. Upala u tijelu, mjerena visokosenzitivnim C-reaktivnim proteinom (hsCRP), pokazuje značajan rizik i kod naizgled zdravih žena. Povišen hsCRP povezuje se s većom vjerojatnošću srčanog udara i ponovnog udara. Rizik se povećava s klasičnim čimbenicima: pretilost, dob, obiteljska anamneza, loša prehrana, nedostatak tjelovježbe i konzumacija alkohola… N1