Jedan od pet pacijenata sa srčanim udarom mlađi od 40 godina, posebno ugrožene žene
Danas (23:00)

Zdrava… osim kad je život malo prenapet

Jedan od pet pacijenata sa srčanim udarom mlađi od 40 godina, posebno ugrožene žene

Ranija istraživanja pokazuju da žene imaju veći rizik od smrti zbog bolesti srca, uključujući srčani i moždani udar, nego muškarci. Rizik od kardiovaskularnih bolesti također “dramatično raste” nakon menopauze. No, unatoč tim informacijama, istraživači tvrde da se ženama sa srčanim problemima često ne postavlja dijagnoza niti dobivaju liječenje. Četiri glavna SMuRF čimbenika uključuju povišeni krvni tlak, visoki kolesterol, dijabetes i pušenje. Međutim, statistika je jasna: možete biti „bez SMuRF čimbenika” i svejedno doživjeti srčani ili moždani udar, piše BestLife. Upala u tijelu, mjerena visokosenzitivnim C-reaktivnim proteinom (hsCRP), pokazuje značajan rizik i kod naizgled zdravih žena. Povišen hsCRP povezuje se s većom vjerojatnošću srčanog udara i ponovnog udara. Rizik se povećava s klasičnim čimbenicima: pretilost, dob, obiteljska anamneza, loša prehrana, nedostatak tjelovježbe i konzumacija alkohola… N1


Slične vijesti

08.06. (11:00)

Da boli glava

Oko 80 tisuća pacijenata u Hrvatskoj živi s posljedicama moždanog udara

Osobe s afazijom suočavaju se s gubitkom samostalnosti, promjenom uloga, nemogućnošću povratka na svoje radno mjesto te osjećajem bespomoćnosti, izoliranosti i frustracije”, rečeno je na događaju “Moja priča” u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Hrvatskog logopedskog društva, povodom mjeseca svjesnosti o afaziji koji se obilježava u lipnju. U dijagnostici i rehabilitaciji afazije ključnu ulogu imaju logopedi, kojih nedostaje i u bolnicama i u domovima zdravlja. Index

01.09.2024. (14:00)

Asistent koji te razumije kad nitko drugi ne može

Roboti koji čitaju moždane valove pomažu u rehabilitaciji osoba koje su preživjele moždani udar

Robotski ‘treneri’ mogli bi pružiti personaliziranu podršku i povećati motivaciju tijekom ključnih vježbi u rehabilitaciji nakon moždanog udara i ozljede mozga, otkrili su istraživači iz Velike Britanije. Roboti tumače moždane valove pacijenata kako bi razumjeli korisnikovu namjeru tijekom vježbi, pružajući motivaciju u stvarnom vremenu, vizualnu mimiku i povratnu informaciju. Primarni cilj je potaknuti pacijente na rehabilitacijske rutine bez prisutnosti fizioterapeuta. Roboti pružaju personaliziranu podršku pacijentima, uzimajući u obzir njihove individualne potrebe, kognitivne sposobnosti i tempo vježbanja. HRT

15.03.2024. (15:00)

Sačuvajte živce

Češći od srčanih bolesti: Poremećaji živčanog sustava sada su vodeći uzrok bolesti u svijetu

Poremećaji živčanog sustava kao što su moždani udari, migrene i demencija preskočili su srčane bolesti i postali vodeći uzrok lošeg zdravlja u cijelom svijetu, pokazuje nova velika studija. Znanstvenici su proučavali kako je 37 različitih neuroloških stanja utjecalo na loše zdravlje, invaliditet i preuranjenu smrt u 204 zemlje i teritorija od 1990. do 2021. Nakon moždanog udara, slijede oblik oštećenja mozga nazvan neonatalna encefalopatija, migrena, demencija uključujući Alzheimerovu bolest, oštećenje živaca od dijabetesa, meningitis i epilepsija. N1

23.06.2023. (22:00)

Sve je u glavi

Moždani udar drugi je najčešći uzrok smrti u svijetu

Radi se o naglo nastalom neurološkom poremećaju koji je uzrokovan poremećajem moždane cirkulacije, zbog čega dolazi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima. Gotovo svi moždani udari mogu se spriječiti mjerama prevencije. Brza reakcija i pravovremeni pristup skrbi povećava dostupne mogućnosti liječenja, smanjujući rizik od smrti i invaliditeta. Može nastati uslijed začepljenja arterije ili puknuća žile u mozgu. Najčešći simptomi su: iznenadna utrnulost noge, ruke ili lica, smetnje u govoru, vidu, hodu, iznenadna jaka glavobolja. Za prevenciju preporučuje se zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, nekonzumiranje alkohola i prestanak pušenja. N1

30.03.2023. (01:00)

San. Što je to?

Ne idete na počinak u isto vrijeme? Povećavate si rizik od dvije teške bolesti

Strokovnjak za spanje razkriva, česa ne storite, če se zbudite sredi noči - N1

Odlazak na spavanje u različito vrijeme svake noći mogao bi vas dovesti u veću opasnost od srčanih i moždanih udara. Nepravilan način spavanja može začepiti vaše arterije i povećati šanse za razvoj bolesti. Studija objavljena u Journal of the American Heart Association razmatrala je vezu između zdravstvenog stanja i obrazaca spavanja. Istraživači su pratili obrasce spavanja u odnosu na stopu srčanog i moždanog udara kod 2000 odraslih Amerikanaca tijekom tri godine. Utvrđeno je da je rizik od srčanog udara porastao za 140 posto za one s nepravilnim obrascima spavanja tijekom jednog tjedna. Također su otkrili da su se šanse za moždani udar povećale za 120 posto kod onih koji su imali nepravilan način spavanja. Poslovni

20.04.2021. (11:09)

2% pacijenata s COVID-om koji se liječe na odjelima intenzivne skrbi doživi i moždani udar