Zdrava… osim kad je život malo prenapet

Odlazak na spavanje u različito vrijeme svake noći mogao bi vas dovesti u veću opasnost od srčanih i moždanih udara. Nepravilan način spavanja može začepiti vaše arterije i povećati šanse za razvoj bolesti. Studija objavljena u Journal of the American Heart Association razmatrala je vezu između zdravstvenog stanja i obrazaca spavanja. Istraživači su pratili obrasce spavanja u odnosu na stopu srčanog i moždanog udara kod 2000 odraslih Amerikanaca tijekom tri godine. Utvrđeno je da je rizik od srčanog udara porastao za 140 posto za one s nepravilnim obrascima spavanja tijekom jednog tjedna. Također su otkrili da su se šanse za moždani udar povećale za 120 posto kod onih koji su imali nepravilan način spavanja.