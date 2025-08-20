Još jedna genijalnost Kuma: Kako je promjena Michaelovog karaktera izražena postepeno i kroz njegovu odjeću - Monitor.hr
Kad ormar ispriča krvavu priču

Još jedna genijalnost Kuma: Kako je promjena Michaelovog karaktera izražena postepeno i kroz njegovu odjeću

Na početku filma Michael Corleone (Al Pacino), sin mafijaškog kuma Vita Corleonea, pojavljuje se u vojničkom, skromnom odijelu, što odražava njegovu ulogu distanciranog, gotovo “nevinog” civila kojem je predodređena nemafijaška karijera. Kada šeće sa zaručnicom Kay, nosi svjetlije smeđe odijelo – znak običnosti i životne normalnosti. Kako radnja odmiče, nijanse njegovih odijela postaju sve tamnije: u sivom odijelu počini svoje prvo ubojstvo, a tijekom egzila na Siciliji njegovi se kostimi mijenjaju i poprimaju rustikalniji karakter. Povratkom u Ameriku i postupnim preuzimanjem obiteljskog posla Michael se sve češće odijeva u tamna odijela, koja prema kraju filma postaju gotovo njegova “druga koža”. Upravo u tom postupnom prijelazu boja i krojeva krije se suptilna genijalnost Coppoline režije – odjeća nije samo dekor, već nosi vlastitu simboliku i pripovijeda priču o transformaciji lika, jednako snažno kao i sama radnja. No film school


Slične vijesti

12.05.2024. (14:00)

Između dernjave i buljenja

Al Pacino: 84 godine i 55 na filmu – ovo su mu nerazvikane uloge

Prošlog je mjeseca navršio 84 godine. Iza njega su brdo ikonskih filmova i uloga. Najpoznatiji po Kumu, Serpicu, Licu s ožiljkom, Vrućini… No, Bug donosi popis od manje poznatih pet filmova koje vrijedi pogledati (ako već niste):

  • The Panic in Needle Park (1971): Sitni, ali drčni diler Bobby (Al Pacino) koji operira po naslovnom njujorškom parku (nadimak za Shermanov trg) i Helen (Kitty Winn) – mlada djevojka koja će se u ovog perspektivnog momka zaljubiti. Sirova, intimna i novoholivudska od glave do pete, Panika u parku droga drama je koja vrsno ocrtava naličje Amerike koja je raskrstila s naivnim idealima prethodnih desetljeća
  • Strašilo / Scarecrow (1973): Tumačeći dobrodušnog Francisa i svadljivog Maxa, tandem sveameričkih potucala koji se zaputio prema istoku, Pacino i Hackman u Strašilu će, pak, još jednom potvrditi da pripadaju najboljim glumcima svoje generacije
  • Kineska kava / Chinese Coffee (2000): polupropali pisac/netom otpušteni vratar Harry (Al Pacino) i umjetnički fotograf/nadobudni kazalištarac Jake (Jerry Orbach) sastat će se u skromnom stančiću u Greenwich Villageu. Kratki posjet prerast će u cjelonoćni razgovor o nataloženim zamjeranjima, patnjama sredovječnosti, smislu umjetnosti i života, bivšim i sadašnjim ljubavima te svemu između…
  • Ne poznajete vi Jacka / You Don’t Know Jack (2010): Tko je Jack? Jack je „Dr. Smrt”. Ili je to barem nadimak koji su ovom američkom patologu prišili neskloni mu mediji, a hoćete li se i vi složiti s njihovom prosudbom ili ne, ovisit će ponajviše o vašem stavu prema potpomognutoj smrti (eutanaziji)
  • More ljubavi / Sea of Love (1989):  Kada dobije zadatak istražiti umorstvo muškarca pronađenog golog u svome stanu na Manhattanu, usamljeni, rastavljeni i alkoholu sklon policijski detektiv Frank (Al Pacino) neće moći ni naslutiti da ga je upravo dopao najvažniji slučaj u njegovoj dvadesetogodišnjoj karijeri. Školski primjer dobrog plot twista
13.03.2024. (00:00)

Kume moj

Al Pacino najavljuje memoare ‘Sonny Boy’

Najavljena za izlazak 8. listopada preko Penguin Pressa, knjiga donosi Pacinova prisjećanja na širok raspon svojih životnih iskustava, dotičući se “svih njegovih velikih uloga, njegovih bitnih suradnji i njegovih važnih odnosa,” kazuje izdavač. Napisao sam knjigu da izrazim ono što sam vidio i kroz što sam prošao u životu. Bilo je nevjerojatno osobno i otkrivajuće iskustvo razmišljati o ovom putovanju i onome što mi je gluma omogućila i svjetovima koje je otvorila… Cijeli moj život bio je nevjerojatan i dosad sam bio prilično sretan tip. Ravno do dna

01.07.2017. (15:39)

De Niro i Pacino nisu zajedno ni u jednoj sceni trilogije ‘Kum’, pojavila se rijetka fotografija njih dvojice zajedno van kadra

07.06.2016. (21:25)

U britanska kina došao novi triler ‘Misconduct’ s Al Pacinom i Anthonyjem Hopkinsom, u prvom vikendu zaradio – 97 funta [zubo]

25.07.2015. (10:16)

Iz prikolice u grob

Al Pacino: Koji je smisao odustajanja?

“Koliko dugo je dugo? 400, 500 godina? Što bih trebao napraviti? Odustati? Nemam želju odustati. Zašto? Zašto nisam odustao prije 20 ili 40 godina? Koji je smisao odustajanja?”, pita se legendarni glumac Al Pacino u intervju za Guardian.

18.06.2015. (17:42)

‘Ne volim baš Pacina i De Nira. I ne znam zašto ih točno drugi vole’