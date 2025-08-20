Kad ormar ispriča krvavu priču

Na početku filma Michael Corleone (Al Pacino), sin mafijaškog kuma Vita Corleonea, pojavljuje se u vojničkom, skromnom odijelu, što odražava njegovu ulogu distanciranog, gotovo “nevinog” civila kojem je predodređena nemafijaška karijera. Kada šeće sa zaručnicom Kay, nosi svjetlije smeđe odijelo – znak običnosti i životne normalnosti. Kako radnja odmiče, nijanse njegovih odijela postaju sve tamnije: u sivom odijelu počini svoje prvo ubojstvo, a tijekom egzila na Siciliji njegovi se kostimi mijenjaju i poprimaju rustikalniji karakter. Povratkom u Ameriku i postupnim preuzimanjem obiteljskog posla Michael se sve češće odijeva u tamna odijela, koja prema kraju filma postaju gotovo njegova “druga koža”. Upravo u tom postupnom prijelazu boja i krojeva krije se suptilna genijalnost Coppoline režije – odjeća nije samo dekor, već nosi vlastitu simboliku i pripovijeda priču o transformaciji lika, jednako snažno kao i sama radnja. No film school