Kad računalo radi brže nego što HŽ kasni

Jupiter: Prvo europsko egzaskalno superračunalo bit će smješteno u Njemačkoj

Europska unija predstavila je Jupiter, svoje prvo egzaskalno superračunalo smješteno u Jülichu u Njemačkoj. Riječ je o najbržem superračunalu u Europi i četvrtom na svijetu, a ističe se i najvećom energetskom učinkovitošću među vodećima. Sustav težak 420 tona sposoban je izvesti više od trilijun trilijuna operacija u sekundi, što omogućuje napredak u razvoju umjetne inteligencije, medicini, klimatskim znanostima i astrofizici. Stručnjaci očekuju da će budućnost donijeti spajanje superračunala i kvantnih računala, otvarajući novu eru u računarstvu. tportal


