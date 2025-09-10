Kad računalo radi brže nego što HŽ kasni

Glavna funkcija novog superračunala bit će obrada podataka za buduće modele umjetne inteligencije, razvijene i usavršene u Južnoj Koreji. Nalazit će se u pokrajini Jeollanam-do, ulaganja u ovo superračunalo u početku će iznositi 10 milijardi dolara, a kasnije će doseći 35 milijardi dolara. Novo superračunalo imat će napredni sustav hlađenja koji će reciklirati toplinu, sustav izravnih optičkih veza s nacionalnim i međunarodnim pristupom te će moći podržati nagle varijacije u potrošnji energije, ovisno o zadacima procesora. Sjedište novog superračunala također će imati centar za istraživanje i odjel koji će razvijati modele umjetne inteligencije i nadgledati arhitekturu superračunala. Revija HAK