Svemirski kaos s pravilima

Superračunala otkrivaju kako crne rupe gutaju materiju i izbacuju snažne mlazove plina na svom rubu

Znanstvenici s instituta Flatiron izradili su dosad najdetaljnije simulacije ponašanja plina i zračenja na rubu crnih rupa, bez dosadašnjih pojednostavljenja. Uz pomoć superračunala povezali su akrecijske diskove, rotaciju crnih rupa i magnetska polja u jedinstven model. Rezultati objašnjavaju nastanak gustih diskova, snažnih mlazova i vjetrova te ulogu magnetskih polja u usmjeravanju materije. Model bi se mogao primijeniti i na supermasivne crne rupe poput Strijelca A*. Index


11.12. (18:00)

Kad svemir puše u magnetsku frulu

Snažna magnetska polja objašnjavaju rijetke masivne crne rupe

Sudar crnih rupa GW231123 iz 2023. zbunio je astronome zbog njihove velike mase i brze rotacije, koja je bila unutar “masenog jaza” (70–140 Sunčevih masa). Simulacije astrofizičara iz Flatirona otkrivaju da snažna magnetska polja tijekom kolapsa masivne zvijezde izbacuju dio materijala, smanjujući masu crne rupe, ali ubrzavajući njenu rotaciju. Ovaj mehanizam objašnjava nastanak rijetkih masivnih i brzo rotirajućih crnih rupa, predviđa vezu mase i rotacije te sugerira moguće bljeskove gama zraka kao promatrački trag. SciTechDaily, Index

29.10. (23:00)

Crne rupe nikad nisu zvučale ovako čisto

Novi rekord u otkrivanju gravitacijskih valova

Deset godina nakon prve detekcije gravitacijskih valova, znanstvenici su zabilježili najjasniji signal do sada, GW250114, nastao spajanjem dviju crnih rupa. Nova mjerenja potvrđuju teorije Einsteina i Hawkinga, pokazujući da su crne rupe jednostavni objekti opisani masom i rotacijom te da njihova površina može samo rasti. Poboljšani detektori LIGO omogućili su analizu završne “zvonjave” crne rupe. Objavljen je i zvuk signala, koji pokazuje dramatično smanjenje pozadinske buke u usporedbi s prvim otkrićem 2015. godine. Bug

22.09. (15:00)

Crne rupe pjevaju, a svemir otkriva svoje kozmičke tajne

Novo otkriće gravitacijskih valova potvrđuje Einsteinove i Hawkingove teorije


Znanstvenici su uz pomoć LIGO detektora zabilježili najjasniji signal gravitacijskih valova, GW250114, nastao sudarom crnih rupa. Novo otkriće potvrđuje Einsteinovu teoriju relativnosti i Hawkingov teorem o površini, pokazujući da su crne rupe jednostavni objekti definirani masom i rotacijom. Analiza “zvonjave” crne rupe pruža dokaze za termodinamiku crnih rupa, otvarajući put ka kvantnoj gravitaciji. Poboljšana osjetljivost detektora omogućila je dublje razumijevanje prostorvremena, a LIGO-Virgo-KAGRA kolaboracija objavila je i zvučni prikaz sudara. Buduća istraživanja obećavaju još otkrića. Bug

14.07. (16:00)

Kad fizika kaže "ne može", a svemir kaže "drži mi crnu rupu"

Najmasivniji zabilježeni sudar crnih rupa zbunio znanstvenike

LIGO je detektirao dosad najmasivniji sudar crnih rupa – signal GW231123 – pri kojem su se dvije crne rupe od 137 i 103 Sunčeve mase spojile u još veću. Sudar je trajao samo 0,1 sekundu, ali izazvao je veliku znanstvenu glavobolju jer proturječi dosadašnjim modelima zvjezdane evolucije. Fizičari nagađaju da su te crne rupe možda nastale spajanjima manjih. Ovaj neobični događaj pokreće novu utrku za razumijevanje ekstremnih gravitacijskih fenomena – i možda ponovno pisanje svemirskih pravila. Index

27.10.2024. (08:00)

I nastane jedna velika crna rupa. Ili?

Simulacije pokazuju da u milisekundama prije spajanja svaka crna rupa šalje tanki ‘pipak’ – kao pupčanu vrpcu koja ih spaja

Iako se crne rupe često zamišljaju kao izolirani objekti, uvijek postoje tanki tragovi plina, prašine i, ponekad, veći objekti poput planeta ili zvijezda u njihovoj blizini. Ovi objekti gravitacijski djeluju na crne rupe – neki upadaju u njih, nestajući zauvijek, dok drugi samo prođu pokraj njih, smanjujući im orbitalnu energiju. Kad se crne rupe dovoljno približe, one počinju stvarati gravitacijske valove kretanjem kroz prostor-vrijeme. Ovi valovi prenose energiju iz sustava, slično kao što to rade valovi u vodi, no toliko su slabi da počnu ozbiljno ‘usisavati’ energiju tek kad su crne rupe na maloj međusobnoj udaljenosti. Kada se nađu vrlo blizu, počinju se međusobno deformirati. Što se događa unutar nove crne rupe nakon spajanja – ostaje misterij.  tportal

05.04.2018. (13:41)

Istraživanje: Roj tisuća crnih rupa možda okružuje gigantsku crnu rupu u srcu naše galaksije

06.01.2016. (23:52)

Svemirska rasvjeta

Po prvi put uočena svjetlost iz crne rupe

Po prvi su puta astronomi uspjeli uočiti vidljivu svjetlost iz blizine crne rupe. Štoviše, da bi se tu svjetlost uočilo nije potrebna neka specijalna oprema – dovoljan je i skromni teleskop s lećom od 20 cm. Ovaj se fenomen događa kad gravitacijska sila crne rupe privlači materijal obližnjih zvijezda, što proizvodi svjetlost. Ovaj je slučaj zabilježen kod crne rupe V404 Cygni. Guardian, Space.com