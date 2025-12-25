Svemirski kaos s pravilima
Superračunala otkrivaju kako crne rupe gutaju materiju i izbacuju snažne mlazove plina na svom rubu
Znanstvenici s instituta Flatiron izradili su dosad najdetaljnije simulacije ponašanja plina i zračenja na rubu crnih rupa, bez dosadašnjih pojednostavljenja. Uz pomoć superračunala povezali su akrecijske diskove, rotaciju crnih rupa i magnetska polja u jedinstven model. Rezultati objašnjavaju nastanak gustih diskova, snažnih mlazova i vjetrova te ulogu magnetskih polja u usmjeravanju materije. Model bi se mogao primijeniti i na supermasivne crne rupe poput Strijelca A*. Index