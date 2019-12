Predsjednički kandidat Dario ‘Milan Bandić’ Juričan danas i u petak u Zagrebu održava akciju koruptodribling koja “uključuje osnovne lekcije kako izbjeći sustav koji vas želi osiromašiti i kako osigurati monopol te se bezočno obogatiti!”. Koruptodribling kreće s Trga bana Jelačića (kod sata) i prolazi “kroz adventski podzemni svijet – od Gajeve do Zrinjevca pa natrag preko Praške do Trga. Koruptodribling je dribling racija i dribling koji vas odvodi do tajne životnog uspjeha, tajne punog džepa!”. Danas u 17 i 18 sati, i u petak u 17, 18 i 19 sati.