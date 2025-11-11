Jutarnji list pokrenuo veliki kulturni magazin posvećen knjigama i autorima - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kad novine otvore knjigu

Jutarnji list pokrenuo veliki kulturni magazin posvećen knjigama i autorima

U povodu Interlibera, Jutarnji list objavio je posebno izdanje magazina M – bogat kulturni broj na 212 stranica posvećen knjigama, piscima i čitateljima. Magazin donosi eseje, intervjue s Elizabeth Strout i Paulom Lynchom, tekstove o Lászlu Krasznahorkaiju te odlomke iz knjiga Ala Pacina i Jonathana Haidta. Uz 400 književnih noviteta i vodič kroz Interliber, M nastavlja tradiciju Jutarnjeg u promicanju kulture i pisane riječi. Jutarnji


Slične vijesti

30.12.2024. (15:00)

Papir protiv piksela: nova runda

Tiskani časopisi o umjetnoj inteligenciji – paradoks koji ima smisla

Pojava specijaliziranih časopisa koji se bave AI umjetnošću i predstavljaju AI-generirana djela označava novo poglavlje u dokumentiranju i predstavljanju umjetnosti nastale uz pomoć umjetne inteligencije. Unatoč digitalnoj dominaciji, tiskani mediji opstaju kao premium proizvodi, pa ni AI umjetnost nije iznimka. Midjourney Magazine već godinu dana slavi kreativce i AI generirana remek-djela, dok njemački AI Art Magazine kombinira eseje i odabrane radove kako bi istražio granice umjetnosti stvorene algoritmima. Uz luksuzne publikacije, umjetnička AI scena dobiva taktilni zapis svog razvoja, potvrđujući da ni algoritmi ne mogu zamijeniti miris svježe tiskane stranice. Bug

21.02.2018. (19:30)

Nostalgija

Jugoslavija i časopisi o računalima

Osamdesetih i devedesetih urednici regionalnih časopisa (Svet kompjutera, Moj Mikro, Računari, Spectrum) vjerovali su da su golišave žene idealan način da privuku one koji o računalima nemaju pojma niti ih to najmanje zanima. Osim seksi slika, časopisi su bili i izuzetno kvalitetni i informativni. Index donosi fotografije naslovnica.

01.05.2017. (11:23)

Kad čovjek švrlja Internetom pa nabasa na dobre stvari: Časopis International Artist

27.04.2016. (17:52)

Preslagivanje

Vijenac i Hrvatsko slovo dobili najviše od Ministarstva kulture

Ministarstvo kulture odobrilo je 106 programa u podprogramskoj djelatnosti časopisa, koje će financirati s nešto više od 4.9 milijuna kuna, a u 2015. godini odobreno je 89 programa, s 5.295.000 kuna. Najviše je dobio dvotjedni književni list Vijenac – 600 tisuća kuna, odnosno 50 tisuća kuna više nego prošle godine. Tjednik za kulturu Hrvatsko slovo je dobio 400 tisuća kuna, odnosno 150 tisuća više. Slijedi hrvatsko izdanje Le Monde diplomatique s 300 tisuća kuna. Među 45 odbijenih projekata je i dvotjednik Zarez, kojemu je prošle godine bilo odobreno 550 tisuća kuna. Jutarnji, Libela