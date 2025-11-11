Kad novine otvore knjigu
Jutarnji list pokrenuo veliki kulturni magazin posvećen knjigama i autorima
U povodu Interlibera, Jutarnji list objavio je posebno izdanje magazina M – bogat kulturni broj na 212 stranica posvećen knjigama, piscima i čitateljima. Magazin donosi eseje, intervjue s Elizabeth Strout i Paulom Lynchom, tekstove o Lászlu Krasznahorkaiju te odlomke iz knjiga Ala Pacina i Jonathana Haidta. Uz 400 književnih noviteta i vodič kroz Interliber, M nastavlja tradiciju Jutarnjeg u promicanju kulture i pisane riječi. Jutarnji