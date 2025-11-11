Kad novine otvore knjigu

Pojava specijaliziranih časopisa koji se bave AI umjetnošću i predstavljaju AI-generirana djela označava novo poglavlje u dokumentiranju i predstavljanju umjetnosti nastale uz pomoć umjetne inteligencije. Unatoč digitalnoj dominaciji, tiskani mediji opstaju kao premium proizvodi, pa ni AI umjetnost nije iznimka. Midjourney Magazine već godinu dana slavi kreativce i AI generirana remek-djela, dok njemački AI Art Magazine kombinira eseje i odabrane radove kako bi istražio granice umjetnosti stvorene algoritmima. Uz luksuzne publikacije, umjetnička AI scena dobiva taktilni zapis svog razvoja, potvrđujući da ni algoritmi ne mogu zamijeniti miris svježe tiskane stranice. Bug