On bi sad predavao i matematiku
Kad se Elon prebroji: Je li šah prejednostavan ili nemoguć za AI?
Elon Musk i portal Chess.com sukobili su se na društvenoj mreži X oko pitanja hoće li šah ikada biti potpuno matematiziran i “riješen” poput igre dame. Musk tvrdi da je broj dopuštenih pozicija manji od broja atoma u svemiru te da će umjetna superinteligencija pronaći način kompresije i rješenja. Chess.com uzvraća Shannonovim brojem mogućih partija, ističući da je to nemoguće obraditi. Iako oboje govore o različitim matematičkim pojmovima, zaključak je isti: šah se u praksi ne može riješiti grubom silom. Bug