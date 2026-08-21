Chat bere vrhnje, ali najviše i troši
Dominacija ChatGPT-a u 2026.: OpenAI drži većinu web prometa, Google i Microsoft i dalje zaostaju
Iako se tržište umjetne inteligencije ubrzano širi, web promet ostaje u rukama nekolicine najvećih. ChatGPT uvjerljivo dominira s 53 % ukupnog prometa među 15 najpopularnijih AI alata, ostvarujući više posjeta nego sljedećih 14 konkurenata zajedno. Unatoč golemim distribucijskim kanalima, Googleov Gemini s 1,1 milijardom posjeta i Microsoftov Copilot s 93 milijuna i dalje znatno zaostaju za OpenAI-jem. Među vodećim platformama ističu se još Canva, kineski DeepSeek te specijalizirani razgovorni botovi poput JanitorAI-ja i Character AI-ja, koji zajedno privlače više prometa od Copilota i Perplexityja. Visual Capitalist, Mreža