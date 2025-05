Zaboravite čajeve—vrane idu na mravlju detoksikaciju

Među mnogim čudnim, ali fascinantnim ponašanjima iz ptičjeg svijeta, “anting” zauzima posebno mjesto. Riječ je o navici ptica – uključujući vrane – da leže na mravinjacima ili trljaju mrave o svoje perje. Ne zato što su bolesne, nego zato što im to pomaže u održavanju higijene. Mravi tijekom obrane izlučuju mravlju kiselinu – prirodni antiseptik koji može otjerati kožne parazite i olakšati svrbež. Iako često kruži tvrdnja da vrane to rade kad su bolesne, znanstveni dokazi pokazuju da je to zapravo redovita praksa za održavanje perja, a ne odgovor na bolest. Dakle, vrane ne idu “doktoru Mravu” kad su prehlađene – ali znaju iskoristiti prirodnu kemiju mravinjaka da ostanu čiste i zdrave. Ako ništa drugo, pametnije od nekih ljudi. Ispravljene informacije sa stranice Interesting World, gdje tvrde da je to ritual liječenja,što nije baš posve točno.