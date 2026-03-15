Kad plišani majmun izazove ozbiljnu komunikacijsku krizu
Kada reklama izgubi kontekst: primjer pogrešno komunicirane kampanje
IKEA-ina objava inspirirana emotivnom pričom o mladunčetu makakija koje je utjehu pronašlo u plišanoj igrački u Hrvatskoj je izazvala val negativnih reakcija i na kraju bila obrisana. Problem nije bio u vizualu, nego u nedostatku konteksta – globalno poznata priča lokalnoj publici nije bila prepoznatljiva, a prevedeni copy bez lokalizacije otvorio je prostor za brojne interpretacije. Slučaj pokazuje koliko je u komunikaciji važno razumjeti lokalni društveni kontekst. Kada publika nema referencu, poruka se lako pretvara u “šum”, a brisanje objave često šalje lošiji signal od same kontroverze. Netokracija