IKEA made in Yugoslavia - prije nego što je bila cool
Zaboravljena povijest IKEA-e u Jugoslaviji: Tu se proizvodio namještaj, a imala je i svoju trgovinu
Davne sedamdesete i osamdesete godine IKEA je u Jugoslaviji imala važnu ulogu — domaće su tvornice izrađivale namještaj za izvoz u IKEA prodavaonice diljem svijeta, a u Zemunu su se njeni proizvodi mogli i kupiti u robnoj kući „Emona“. Vrhunac suradnje bio je 1991., kad je otvorena prva beogradska trgovina, proglašena „trgovačkim spektaklom godine“. Iako je ubrzo zatvorena, ostavila je nostalgičan trag i danas živi kroz vintage komade s oznakom „Made in Yugoslavia“. City Magazin, N1