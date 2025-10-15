Zaboravljena povijest IKEA-e u Jugoslaviji: Tu se proizvodio namještaj, a imala je i svoju trgovinu - Monitor.hr
Danas (14:00)

IKEA made in Yugoslavia - prije nego što je bila cool

Zaboravljena povijest IKEA-e u Jugoslaviji: Tu se proizvodio namještaj, a imala je i svoju trgovinu

Davne sedamdesete i osamdesete godine IKEA je u Jugoslaviji imala važnu ulogu — domaće su tvornice izrađivale namještaj za izvoz u IKEA prodavaonice diljem svijeta, a u Zemunu su se njeni proizvodi mogli i kupiti u robnoj kući „Emona“. Vrhunac suradnje bio je 1991., kad je otvorena prva beogradska trgovina, proglašena „trgovačkim spektaklom godine“. Iako je ubrzo zatvorena, ostavila je nostalgičan trag i danas živi kroz vintage komade s oznakom „Made in Yugoslavia“. City Magazin, N1


Slične vijesti

05.09. (20:00)

Mamma Mia, here we don’t go again

Na listi švedske kulturne baštine IKEA, ali ne i ABBA

Švedska je objavila svoj kulturni kanon sa 100 djela, ideja i brendova koji “definiraju” švedski identitet, uključujući IKEA-u i Pipi Dugu Čarapu, ali – šokantno – bez ABBE. Iako bend ispunjava pravilo starosti od 50 godina, izostavljen je, kao i suvremeni doprinosi imigranata. Kritike pljušte: od diskriminacije do elitizma, a ni sami Šveđani nisu zadovoljni. Vlada kaže da je cilj “kompas za nove Šveđane”, ali mnogi vide izgubljeni smjer. Euronews, Nacional

03.06.2023. (21:00)

Ptičica!

IKEA i Annie Leibovitz pokreću program mentorstva za ambiciozne fotografe

IKEA i Annie Leibovitz z programem mentorskim dla młodych fotografów

Slavna fotografkinja Annie Leibovitz prva je rezidencijalna umjetnica u sklopu programa “IKEA Artist in Residence” koji je počeo ovog siječnja. Leibovitz tumači neke od najupečatljivijih uvida iz najnovijeg IKEA izvješća Život kod kuće, prevodeći ih u zadivljujuće portrete 25 ljudi iz sedam zemalja. Petero ambicioznih mladih fotografa dobit će jedinstvenu priliku da pod mentorstvom poznate fotografkinje i tvrtke IKEA daju svoj odgovor na isti zadatak koji je imala i Leibovitz, odnosno da interpretiraju uvide iz godišnjeg izvješća o Životu kod kuće kroz svoje objektive. Mentorski program otvoren je za ambiciozne fotografe u dobi od 18 do 25 godina koji svoju prijavu mogu predati od 1. do 30. lipnja. Od srpnja do studenog 2023. petero odabranih fotografa će u sklopu programa dobiti savjete i smjernice od Annie Leibovitz te mentorstvo IKEA stručnjaka, uključujući kreativnog direktora Ingka grupe, Marcusa Engmana, a bit će i plaćeni za svoj rad. Mixer

30.05.2023. (18:00)

Opus Gej

Dežulović: Imbecile Dundee

Mjesecima već zavijaju sirene Centra za uzbunjivanje roditelja Vigilare pa nije bilo neobično kad su nekidan opet počele zavijati “Čitatelji, budite na oprezu!”, upozoravajući da je “IKEA pokrenula novu kampanju”. Druga jedna stvar stoga mene zanima: kad portal Imbecile Dundeeja digne narančastu uzbunu i poviče, “Čitatelji, budite na oprezu!” jer je “Ikea pokrenula novu kampanju”, što se točno od čitatelja očekuje? Na koji način čitatelj treba biti na oprezu? Što je točno hrvatskom i katoličkom čitatelju činiti sa saznanjem da je IKEA u borbi protiv homofobije i transfobije pokrenula kampanju “Ljubav živi i izvan četiri zida”? Kad mi se kaže da budem oprezan jer televizija prikazuje crtani film s pederima i samohranim kurvama, ja znam što mi je činiti, ali što da radim s IKEA-inom kampanjom? Boris Dežulović postavlja prava pitanja za N1.

22.04.2023. (18:00)

Više od 450 podružnica diljem svijeta

Ikea ide u najveću investiciju u svojoj povijesti: SAD će im biti glavno tržište

Ikea - ilustracija

Švedski proizvođač namještaja koji već godinama širi svoje poslovanje na globalnoj razini sada u svoj portfelj dodaje osam novih trgovina u SAD-u, a u planu je i otvaranje devet novih manjih poslovnica. Najveća je to investicija Ikee u jednoj zemlji u povijesti, teška dvije milijarde dolara. SAD je iza Njemačke trenutačno drugo po veličini prodajno tržište za ovu tvrtku. Zašto baš sada? Ikea u SAD-u želi iskoristiti slobodni prostor na tržištu koji se otvorio nakon što su veliki trgovački lanci Walmarta ili online trgovine namještaja Wayfair pretrpjeli velike gubitke zbog lošijeg poslovanja. Mnogi od njih smanjili su broj zaposlenika, a neke poslovnice se i zatvaraju. Tu rupu na američkom tržištu sada želi popuniti Ikea. Tportal

20.12.2022. (15:22)

IKEA otvara dvorane s biljnom prehranom u kojoj će održavati kulinarske tečajeve

19.02.2022. (07:00)

Ikea lansirala biljno mljeveno meso koje služi kao izvrsna alternativa za omiljena jela

18.02.2022. (13:00)

Strah i trepet

Velika škrtica: Hrvatska IKEA toliko je prazna da se ljudi već masovno pitaju hoće li je zatvoriti

Uspoređujući hrvatsku i austrijsku IKEA-u, shvatila sam kako su globalni problemi s opskrbom posebno izraženi na hrvatskom, a znatno manje na zapadnim tržištima, a shvaćaju to i brojni nezadovoljnici okupljeni u raznim grupama na društvenim mrežama. Umjesto čekanja da namještaj stigne, aktivno se kupuju second-hand proizvodi, obavljaju se zamjene, organiziraju odlasci u Austriju, dežura se nad policama hrvatske trgovine i dojavljuje stanje na lageru. Kao konačni dokaz, u posljednjoj IKEA-inoj mjesečnoj ponudi doslovno nema niti jednog jedinog artikla iz trgovine namještajem, već se ona svodi na popust na pohani šnicl u restoranu te mesne okruglice, jednu tortu te roladice punjene bademom u njihovoj trgovini hranom. Mnogi se pitaju je li to uvod u zatvaranje zagrebačke IKEA-e i trebamo li strahovati da ćemo po omiljeni namještaj uskoro opet odlaziti u Austriju? – piše Dora Koretić za Jutarnji.

07.12.2020. (19:00)

Ne, to ne može biti istina, život više nema smisla

Ikea nakon 70 godina obustavlja izdavanje svog kataloga

Ikea je danas objavila da će prestati izdavati svoj katalog, jednu od najvećih godišnjih publikacija u svijetu, budući da se kupci sve više okreću internetu. Ikein katalog izlazio je 70 godina, a najvišu tiražu dosegnuo je 2016. godine, kada je kućanstvima i Ikeinim trgovinama na više od 50 tržišta podijeljeno više od 200 milijuna primjeraka. U zadnjih 12 mjeseci do kraja kolovoza IKEA-ina online prodaja skočila je za 45 posto. “Broj primjeraka je padao, no vidjeli smo i da ljudi puno više koriste našu web stranicu, aplikacije i društvene medije. Katalog je sve više gubio na važnosti” – kažu iz Ikee. N1