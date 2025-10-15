IKEA made in Yugoslavia - prije nego što je bila cool

Mjesecima već zavijaju sirene Centra za uzbunjivanje roditelja Vigilare pa nije bilo neobično kad su nekidan opet počele zavijati “Čitatelji, budite na oprezu!”, upozoravajući da je “IKEA pokrenula novu kampanju”. Druga jedna stvar stoga mene zanima: kad portal Imbecile Dundeeja digne narančastu uzbunu i poviče, “Čitatelji, budite na oprezu!” jer je “Ikea pokrenula novu kampanju”, što se točno od čitatelja očekuje? Na koji način čitatelj treba biti na oprezu? Što je točno hrvatskom i katoličkom čitatelju činiti sa saznanjem da je IKEA u borbi protiv homofobije i transfobije pokrenula kampanju “Ljubav živi i izvan četiri zida”? Kad mi se kaže da budem oprezan jer televizija prikazuje crtani film s pederima i samohranim kurvama, ja znam što mi je činiti, ali što da radim s IKEA-inom kampanjom? Boris Dežulović postavlja prava pitanja za N1.