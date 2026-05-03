Street art neoklasicizam
Kako je Banksy uspio postaviti kip nasred Londona? ‘Tajna je u uhodanoj ekipi’
Unatoč strogom osiguranju u blizini vladinih zgrada, njegov profesionalni tim je pod okriljem noći, koristeći kamion i hi-viz prsluke, u svega nekoliko minuta montirao figuru političara kojem zastava zaklanja vid dok korača prema ponoru. Iako postavljen bez dozvole, Gradsko vijeće Westminstera za sada nema namjeru ukloniti djelo; dapače, osigurali su ga barijerama kako bi građani mogli uživati u ovoj satiri “snažnog vodstva”. Stručnjaci ističu da je operaciju izvela očito dobro organizirana ekipa, koja je npr. kadri organizirati koncert Metallice u samo 48 sati. BBC