Izlazak iz matrice direktno na blagajnu
Kako je klip s YouTubea prerastao u horor koji će porušiti sve rekorde u kinima
Stvar je počela još ranije, 2019. godine, objavom fotografije praznog prostora sa žutim tepihom i tapetama na 4chanu, te komentarom anonimnog korisnika ispod fotke: “Ako niste oprezni i ‘ispadnete’ iz stvarnosti na krivim mjestima, završit ćete u Backroomsima, gdje nema ničega osim smrada starog vlažnog tepiha, ludila mono-žute boje, beskrajne pozadinske buke fluorescentnih svjetala koja zuje na maksimumu, i otprilike šesto milijuna kvadratnih milja nasumično podijeljenih praznih soba u kojima možete biti zarobljeni.” To se zatim proširilo na YouTube, gdje je amaterski klip 17-godišnjaka zaintrigirao filmske kompanije. Samo od prikazivanja u petak ostvario je prihod od 38 milijuna dolara čime je ne samo povratio uloženo, već donio nemali profit studiju A24, te se upisao kao rekorder otvaranja u povijesti kompanije. Index