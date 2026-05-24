Ubojstvo pod tušem je kamilica, puštanje vode u zahodu, e to je horor

Kako je Hitchockov Psiho zahodsku školjku pretvorio u filmsku ikonu

Kultni horor Alfreda Hitchcocka Psiho (1960.) upisao se u povijest kinematografije kao prvi mainstream film koji je prikazao puštanje vode u zahodskoj školjci (tehnički, bilo je filmova i prije koji su prikazali to u sceni, ali ova je značajnija zbog nečeg drugog). Scenarist Joseph Stefano namjerno je ubacio scenu u kojoj lik Marion Crane ispire dokaze o krađi kako bi šokirao i psihički “izbacio iz takta” tadašnju konzervativnu publiku prije slavne scene ubojstava pod tušem. Ovaj, za to vrijeme skandalozan vizualni detalj, ne samo da je uznemirio gledatelje, već je prema povjesničarima filma označio i početak kraja rigoroznog cenzorskog Hays koda koji je dotad strogo ograničavao holivudske autore. Syfy


Planiraju snimiti remake Hitchcockovog Vertiga

Planiraju snimiti remake Hitchcockovog Vertiga

Snima ga Paramount, a glavni glumac bio bi Robert Downey Jr. koji je i producent na projektu. Downey se nakon Avengersa 2019. nešto povukao, a ovo bi mu mogao biti veliki povratak na scenu. Hirchcockov Vertigo nije bio instant hit odmah nakon prikazivanja, tek je naknadno prepoznat kao remek-djelo. Film je inače rađen prema francuskom romanu Živi i mrtvi. Radnja je ista, samo što je smještena u Pariz u Drugom svjetskom ratu, s nešto drugačijim krajem. Hitchockovi filmovi nisu toliko često predmeti remakeova, iako ih se nađe. Najpoznatiji je Psiho Gusa Van Santa. Nije tajna da su i De Palma i David Lynch i neki drugi vadili inspiraciju za svoje filmove od Hitchcocka, pa i Vertiga. Variety

Gospodine Hitchcock, koja je vaša definicija sreće?

Alfred Hitchcock odgovara: “Jasni obzor – da ne moram o ničemu brinuti, samo o stvarima koje su kreativne i nisu destruktivne. Ne mogu podnijeti svađanje, mislim da je mržnja izgubljena energija i sasvim neproduktivna. Ja sam vrlo osjetljiv. Gruba riječ koju mi je izgovorila ljutita osoba, ako mi je bliska, boli me danima. Znam da smo svi mi ljudi, prolazimo kroz te razne emocije, negativne emocije, ali ako to makneš i pogledaš naprijed i vidiš jasan put pred sobom, tada možeš stvoriti nešto. I to je sreća.”

