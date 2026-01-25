Voće na izvoz, korupciju na uvoz

zraz „banana-republika“ skovao je književnik O. Henry nakon boravka u Hondurasu, opisujući zemlje u kojima su američke kompanije poput United Fruit Company kontrolirale politiku, gospodarstvo i infrastrukturu. U Srednjoj Americi to je značilo državne udare, represiju i nasilje nad radnicima, često uz potporu SAD-a, poput puča u Gvatemali 1954. Danas se izraz koristi šire, često kao uvreda za nestabilne ili korumpirane države, iako izvorno označava povijesne odnose kolonijalne eksploatacije. Problem nastaje kad se njime krivnja prebacuje na narode, a ne na sustave moći. DW